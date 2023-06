Baby Kiss, listo para correr en los cotejos jerárquicos

Esta tarde levantará su telón el teatro del turf del barrio Hipódromo para ofrecer un interesante programa de 13 actos entre las 13.30 y las 19.30. El momento culminante de la reunión será el Especial Chevillard (1.400 mts.), reservado para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras y que promete emoción desde el pique a la raya. Ocupará el octavo turno de la programación con un premio de $990.000 a la ganadora.

Del interesante listado, vamos a confiar en el presente de Baby Kiss que se ha largado a correr y cómo. En las manos del entrenador Luciano Cerutti corrió dos y las ganó de tal forma que hizo bien los deberes en la categoría para ahora salta a las carreras jerárquicas en el momento justo. Por eso confiamos en que va a continuar su serie de victorias porque se trata de un ejemplar muy regular como que corrió 15 veces ganando en cuatro oportunidades y en las restantes presentaciones siempre integró el marcador rentado. Por ello, reiteramos, accede a los compromisos jerárquicos en buena forma.

Igualmente no la tendrá fácil porque deberá enfrentarse a rivales como la experimentada Escuela Nacional y Zapping, que nunca desentonan tanto en este hipódromo como en Palermo y San Isidro.

1° Carrera - HEROPE - Distancia 1.100 metros

8L 1 BABY SANTORINA z 3 56 GOMEZ DARIO R.

5S 0S 9S 6L 2 ARENA BLANCA a 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

0S 4L 5L 3 PRINCESA SILVINA z 3 56 BORDA GONZALO D.

0P 4L 3L 7L 4 KAKUMA a 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

Debuta 5 LUCIANA CAPA zn 3 56 CABRERA ANIBAL J.

8S 6S 5S 3S 6 ALMA MALVADA a 3 56 CARRIZO PABLO D.

Debuta 7 DONOSA JOHAN a 3 56 AVENDAÑO JOSE M.-2

3L 7L 6L 9L 8 LOCA JULIETA z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

5L 4L 0L 9 FURY STORM z 3 56 NORIEGA COBIAN LUCAS J.

5L 4L 2L 6L 10 FELICITAS KEY z 3 56 PAREDES LUCIANO A.-3

2L 11 ILUMINADA RYE zc 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

7L 4L 6L 5S 12 CHE SALVADORA z 3 56 ASERITO RODRIGUEZ M.

5L 3L 5L 3L 13 LADY LISA z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

0L 14 BABY CHARITA z 3 56 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

2° Carrera - SHAMA - Distancia 1.200 metros

3L 0L 5S 4L 1 VASQUITA SOÑADA a 4 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

Debuta 2 DOLCE SIGNORINA z 4 57 JURI FABIAN R.

Debuta 3 ALAMEDA BOMB z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

3L 4L 4 TRIXIE z 4 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

5L 8L 9L 3L 5 MISTICA LETAL z 4 57 GIORGIS ABEL L. J.

5S 7S 5P 3S 6 SANG BLEU z 4 57 TARRAGONA RUBEN D.

7L 0L 5L 9S 7 ADA SHELBY a 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

3L 8 GLOBAL NISTEL z 4 57 ARIAS DANIEL E.

3S 8S 6S 4S 9 POLAR GIRL a 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-3

3L 10 MAS RESPETADA a 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

5S 0S 2S 11 HOUSE HILL z 4 57 PEREYRA WILLIAM

8L 4L 3L 2L 12 VARILLA LETAL a 4 57 CHAVES URBANO J.-3

4L 0L 7L 4L 13 MISS WARD a 4 57 MARINHAS ANDREA S.

4L 14 GIRL KEY zc 4 57 MUÑOZ RICARDO J.-3

9L 3L 5L 6L 15 PIBA CAUSE zc 4 57 CHAVEZ LUCAS I.DJ-4

3L 5L 3L 2L 16 DOCTORA LOVELY z 4 57 BANEGAS KEVIN

3° Carrera - MAKE TRACKS - Distancia 1.400 metros.

5S 2L 3S 7S 1 JUGADOR DE CARTAS a 5 54 VALDEZ AGUSTINA B.-4

4L 1L 6P 3P 2 HADEED z 5 57 BANEGAS KEVIN

1S 6S 8S 7L 3 VALIENTE JOY z 5 57 LOPEZ MARIANO J.

2L 5L 4L 1L 4 AUDUBON a 5 57 LENCINAS DARIO E.-3

4L 4L 7P 9S 5 MARLOW z 5 57 CHAVES URBANO J.-3

1P 2P 3L 8L 6 WINERY z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

6L 4L 0S 6S 7 THE JORDAN z 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

1L 3S 9S 2L 8 SILLERO FAST z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

6L 1L 4S 7P 9 TUTTO BENE a 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

1P 5P 6P 8P 10 JUMP HIGHER t 5 57 RIVAROLA JUAN C.

7L 8L 8L 9L 11 VIOLENTANGO a 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

1P 6P 1L 8S 12 JOCUDO z 5 57 PAOLONI JUAN P.-3

4° Carrera - HEROPE (2º TURNO) - Distancia 1.100 metros

3L 3L 3L 0L 1 DISTINGUIDA EVA z 3 56 RAMALLO LAUTARO N.-3

0L 6L 2 BLIK BRAZILIAN z 3 56 PERALTA JORGE L.

0L 6L 0L 0L 3 ROKU GIN z 3 56 CHAVES URBANO J.-3

0S 6S 5L 2L 4 META GANCHO z 3 56 FLORES JAIRO E.-4

5L 3L 3L 8L 5 PAURINA a 3 56 ROMAY ABEL I.

4L 5L 5L 2L 6 BLACK SI z 3 56 CACERES LUIS A.

0L 7L 4L 3P 7 HOLY DANCING z 3 56 ENEA FACUNDO D.-4

6L 9L 0L 5L 8 OPERA KID z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

0L 6L 7L 4L 9 LA RISKY z 3 56 YALET JORGE R.(H)-2

Debuta 10 LA DONNA E MOBILE a 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

0S 9S 11 LINARD z 3 56 MUÑOZ RICARDO J.-3

Debuta 12 GLORIOSA JOHAN zd 3 56 BANEGAS KEVIN

0L 4L 0L 7L 13 MI LINDA CAT z 3 56 PINTOS JUAN I.-4

2L 7L 8L 5L 14 CHINGOLA a 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

5° Carrera -GUITO MOON (2014) - Distancia 1.600 metros

1L 2L 5L 7L 1 IGUALADA PLANET a 5 54 REYNOSO GUILLERMO S.-4

2L 2L 2L 7L 2 COORDINATE EXPRESSz 5 54 CABRERA ANIBAL J.

1S 9S 1L 8S 3 SELFITZ z 5 54 VILLAGRA RAUL E.

1L 1L 7P 4L 4 BETTINA M t 5 57 BANEGAS KEVIN

5P 3P 1L 6P 5 MISS AGAIN z 5 57 PEREYRA WILLIAM

4L 6S 1S 9L 6 RETAPIZAR a 5 54 XX

4L 7P 4L 1L 7 PARDA t 5 54 BORDA GONZALO D.

6P 7P 6S 7L 8 SALSA TAQUERA z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

7L 0L 3L 1L 9 MILAGRO PURO zc 5 54 FERNANDES GONCALVES F.L.

)7P 6P 1L 1L 10 VALEDICTORIAN z 5 57 AGUIRRE WALTER A.

7L 4P 3P 3P 11 GRAND LEONA z 6 52 ROMAN JULIAN A.-3

6° Carrera CHARME - Distancia 1.300 metros

8L 1L 7L 6P 1 DOÑA NONI a 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

6L 7L 3L 4L 2 BAGUETTE SCAT z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

1L 2L 4L 6L 3 REALLY SEIVER a 3 56 ESPINOZA JOSE DEL J.-2

3S 2L 1L 5L 4 XILINA z 3 56 BORDA GONZALO D.

4L 2P 1L 5L 5 ADORADA CAPA z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

0L 2L 3L 6L 6 ESTRELLA SPRINGS z 3 56 LENCINAS DARIO E.-3

4L 8L 6L 0L 7 SUPER DISTINTA z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-3

5L 7L 6L 5P 8 MUERO POR BOSS zd 3 56 CABRERA ANIBAL J.

4P 4P 1L 3L 9 IGUAL A VOS a 3 56 CANDIA GUTIERREZ E G.

0L 7L 2L 1L 10 RE STAR z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

5L 7L 5L 0L 11 ELLA ES LA JEFA z 3 56 GOMEZ DARIO R.

5L 1L 4L 7S 12 RYE BEAUTY z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

3L 1L 6P 4P 13 CANDY ROSE a 3 56 RAMALLO LAUTARO N.-3

7° Carrera TURN-TO (IRE) - Distancia 1.200 metros

7S 4S 4S 8S 1 UN BUEN FASO z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

0S 9P 6P 6P 2 CHAMP ELYSEES z 4 57 TARRAGONA RUBEN D.

0L 3L 8L 3 BLACK RABBIT a 4 57 BORDA GONZALO D.

2L 6L 6L 7L 4 TANGO SPROUT z 4 57 XX

8L 0P 0L 0L 5 OFICIAL MAHARAJA z 4 57 PAREDES LUCIANO A.-3

0L 8P 8P 7L 6 SORPRESO z 4 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

4L 2L 3L 9L 7 BESO ENVENENADO a 4 57 GIORGIS ABEL L. J.

5L 5S 0L 5L 8 ENCUESTADOR COSMICOa 4 57 ARIAS DANIEL E.

6L 4L 6L 6L 9 SEATTLE HOPE zd 4 57 YALET JORGE R.(H)-2

7P 5L 6L 6L 10 HOMBRE DE LEY z 4 57 CHAVES URBANO J.-3

0L 11 GALAN DE ALTAMIRA a 4 57 SINIANI EMILIANO F.

5L 8L 2L 4L 12 TU COCORITO a 4 57 RIVAROLA JUAN C.

0L 13 MISTER YA z 4 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

0L 8L 6L 14 EMM SEDUCTOR z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

6S 3L 5L 3L 15 PARRUCHIERRI z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

2L 6P 6P 2L 16 BULLET CANDY z 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

8° Carrera ESPECIAL CHEVILLARD - Distancia 1.400 metros

1L 5S 2L 4L 1 ELMASA zd 4 52 BETANSOS HORACIO J.

7L 8L 7L 3L 2 BAKAMBU z 4 52 GIULIANO CAMPI MI M.

4P 8L 9Z 2L 3 ZAPPING z 4 52 PERALTA JORGE L.

3P 3L 1L 1L 4 BABY KISS a 4 54 PEREYRA WILLIAM

5L 1L 5L 0S 5 FURIOSA LADY a 4 52 BALMACEDA LAUTARO E.

1L 1L 8L 9L 6 LA PRO z 7 56 LOPEZ MARIANO J.

2L 5L 1L 6L 7 JOY MIRENLA z 5 54 ARREGUY FRANCISCO A.

2L 3L 1L 5L 8 TREASURE FOUND z 4 54 BORDA GONZALO D.

6S 1L 6P 4P 9 ESCUELA NACIONAL z 4 52 MARINHAS ANDREA S.

1L 3L 1L 3P 10 CORRA CANDY a 5 56 SANDOVAL CARLOS S.

9° Carrera - BUCKPASSER (USA) - Distancia 1.600 metros

0L 7L 2L 3S 1 YOU BE YOU a 3 56 MONTOYA CRISTIAN A.

4L 8L 5L 5L 2 EREN a 3 56 PERALTA JORGE L.

6P 2L 2L 2L 3 BIUTY SEIVER z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

8L 3L 4 SAVED AGAIN a 3 56 MOREYRA WILSON R.

2L 2L 5L 6L 5 JAJA SEATTLE z 3 56 CHAVES URBANO J.-3

4S 5S 7L 2L 6 SAPITO GARDEN zc 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

7S 7 ANTONY STAR z 3 56 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

0L 0L 9L 9L 7a EMM LABURANTE z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

9L 5L 0L 0L 8 FANTASY DREAMER t 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

0P 9S 7P 0L 8a LE SOLE MIO z 3 56 GAUNA DARIO E.

7L 4L 8L 4L 9 POLACO DEL ALMA a 3 56 ARIAS DANIEL E.

3L 5L 3L 2L 10 HIERONYMUS z 3 56 LENCINAS DARIO E.-3

9L 9L 6L 3L 11 GOLDEN CANDOMBEz 3 56 XX

0L 3L 4L 5L 12 TRENDING FACE z 3 56 FERREYRA MATIAS N.

7P 4L 13 IMPRESSIVE SOUND a 3 56 BORDA GONZALO D.

4P 2P 5L 6L 14 ETOO z 3 56 BARRIONUEVO SERGIO R.E.

7S 0L 14a FULL OF WATER z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

3S 15 MASTER OF HORSESzc 3 56 BANEGAS KEVIN

Debuta 16 CHETO SPRING z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

7L 8L 8L 3L 16a MAD BOMB z 3 56 MUÑOZ RICARDO J.-3

10° Carrera TOM FULL - Distancia 1.200 metros

2L 1L 6L 9L 1 CRIXOS z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

6L 6L 7L 9L 2 CAMBALACHE MAD at 3 56 ENEA FACUNDO D.-4

6S 5S 0S 0S 3 PERFECT LAW z 3 56 XX

6P 1P 4P 5S 4 ROSSO INTENSO z 3 56 BANEGAS KEVIN

1L 9L 7L 8S 5 BLUSSON a 3 56 CABRERA ANIBAL J.

5P 3P 5P 3L 6 EYES HAVE IT a 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

6L 3L 1L 6L 7 QUIERO FLAN zd 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

7L 9L 7L 8P 8 LUNAR BIRD z 3 56 CHAVES URBANO J.-3

2L 6L 5L 1L 9 LIGERO DE EQUIPAJE z 3 56 VILLAGRA JUAN C.

2L 1L 3L 7L 10 PANCHO E FLORES z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

4L 4L 6L 1L 11 EVO LORO t 3 56 RAMALLO LAUTARO N.-3

5L 3L 3L 4L 12 PUNTO AZTECA zc 3 56 BETANSOS HORACIO J.

4L 0L 6L 0L 13 CHE ADIVINADOR z 3 56 ARIAS DANIEL E.

11° Carrera - HECHIZADA - Distancia 1.200 metros

7L 2L 5L 6L 1 IRISH CREAM BAILEY z 5 54 PAREDES LUCIANO A.-3

4L 1L 3L 4L 2 DOÑA TACAÑA z 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

7P 5L 3L 1L 3 ZENSATIONAL DREAM z 5 54 FERNANDES GONCALVES F.L.

3L 2L 9L 2L 4 SONATA HALO z 5 57 MUÑOZ RICARDO J.-3

2L 6Z 1T 1L 5 WHISKAS z 5 57 RONCOLI ORLANDO P.

7L 0L 2S 0P 6 AGLED zc 5 57 ARIAS OCTAVIO F.

7L 7L 7L 6L 7 LA MILONGUETA z 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

7L 3L 5L 0L 8 TROYANA DEL SOL z 5 57 GARCIA TIAGO-4

4L 9L 4L 6L 9 NOTA AL PIE z 5 57 PINTOS JUAN I.-4

5L 1L 6P 8S 10 LE DAME BLANCHE z 5 57 BORDA GONZALO D.

0L 6S 8S 2L 11 OSINAGA z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

5P 5P 7P 4P 12 JOY BENZ a 5 57 SINIANI EMILIANO F.

7L 4L 6S 3L 13 TERRA ETERNA a 5 57 XX

3L 6L 6P 8L 14 DULCE RAFAELA a 5 57 CHAVES URBANO J.-3

12° Carrera -hEROPE (3º TURNO) - Distancia 1.100 metros

0L 0L 3L 1 ENDOR CHAMP a 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

Debuta 2 BLANCA MELODIA zc 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

0L 4L 2L 3 SLEW OF NASHVILLE a 3 56 RIVAROLA JUAN C.

7L 5L 5L 6L 4 MENDOCINA BRAVA z 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

2P 0P 0L 7L 5 SELVA LIBRE a 3 56 CABRERA ANIBAL J.

Debuta 6 ALITA NISTEL z 3 56 AVENDAÑO JOSE M.-2

0L 2L 0L 7 LA CARRETILLA a 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

6L 7L 0L 8L 8 PARLA t 3 56 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

7L 8L 0L 9 LARAJUL z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-3

0L 0S 6S 2L 10 LA CAUTIVADA z 3 56 ESPINOZA JOSE DEL J.-2

7L 3L 6L 7L 11 MAGA TEXANA a 3 56 PINTOS JUAN I.-4

6L 8L 0L 12 FOREVER FASTER t 3 56 YALET JORGE R.(H)-2

3S 3S 3S 13 NEGRITA CORRE z 3 56 ENRIQUE BRIAN R.

5S 14 CORAL RISK z 3 56 BANEGAS KEVIN

13° Carrera -RICHER - Distancia 1.100 metros

7P 3L 2P 2P 1 CHICO ISLAND z 5 57 AGUIRRE WALTER A.

3L 6L 6L 7L 2 CANICATTI z 5 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

8P 5L 8L 2L 3 UNLOCK YOUR WISH z 6 55 XX

4P 4L 0L 4L 4 SOLO RAP z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

2L 2L 2L 3L 5 TORRE MADERO z 6 55 LENCINAS DARIO E.-3

5L 2L 7L 8L 6 AZAMARA z 6 55 REYNOSO GUILLERMO S.-4

3L 5L 8P 5L 7 HAPPY CHUCK z 6 55 FERNANDEZ LUIS M.

0L 6L 7P 3L 8 THE ATTACK a 6 55 RAMALLO LAUTARO N.-3

1L 4L 7L 8L 9 MANANTIAL NONO a 5 57 ROMAY ABEL I.

4P 9P 3P 3L 10 LUCAS ICY z 5 57 CANDIA GUTIERREZ E G.

9P 5S 6P 1L 11 REAL CRUPIER z 5 57 BANEGAS KEVIN

7L 7L 6L 3L 12 EUGENIO DEL MONTEz 5 57 SINIANI EMILIANO F.

8P 3L 0P 0L 13 SUPER FUGAZ z 7 55 GIULIANO CAMPI M M-3

3L 4L 0L 4L 14 CATASTRO z 5 57 GONZALEZ JOSE N.