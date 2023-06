¿Estudiantes copa la delantera para golear a Oriente?

Cambiar para golear. Estudiantes cerrará mañana su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante Oriente Petrolero en condición de local. El equipo de Eduardo Domínguez buscará quedarse con el primer puesto, sabiendo que no depende de sí mismo y para eso deberá ganar y golear.

Hoy por hoy el Pincha y el Red Bull Bragantino comparte el primer puesto del Grupo C del torneo continental, aunque el elenco brasileño estaría accediendo directamente a octavos de final debido a que tiene mejor diferencia de gol que el equipo albirrojo. Los brasileños le sacan tres goles de diferencia al Pincha, y si ambos ganan sus respectivos partidos (Estudiantes ante Oriente y Bragantino frente a Tacuary), el primer lugar se definirá por diferencia de goles.

Por esta razón, mañana el Pincha deberá ganar, por lo menos 4-0, siempre y cuando en Brasil gane Braganatino. De no ser así, al equipo de Domínguez le alcanza simplemente con ganar su partido en La Plata. Sin embargo, se prevé que Tacuary, que al igual que los bolivianos ya no tienen chances de clasificar a la siguiente instancia de la Copa, ponga un 11 alternativo teniendo en cuenta que está peleando por no descender en la liga paraguaya.

Por eso es que Bragantino lleva todas las de ganar y en City Bell saben que deben ganar y golear para sellar su pase directo a octavos. En su defecto, deberá jugar 16avos de final ante un rival que saldrá de los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

En esa línea, y después de la práctica matutina de ayer en el Country Club de City Bell, Eduardo Domínguez dispuso de un ensayo de fútbol a puertas cerradas y probó con un cambio de esquema. Dejó atrás la línea de cinco defensores y probó con Benjamín Rollheiser de enganche y dos delanteros, los cuales serían Mauro Boselli y Guido Carrillo.

La otra variante se daría en el lateral derecho ya que Leonardo Godoy sufrió una lesión muscular grado 2 en el bíceps de la pierna derecha y será baja por tres semanas. En su lugar estará Eros Mancuso, quien en la semana se espera que renueve su vínculo con el Pincha hasta diciembre de 2024.

La Reserva empató en Santiago del Estero

En un partido de pocas emociones pero muchas situaciones de gol, Estudiantes empató ayer 1-1 con Central Córdoba en Santiago del Estero, y no pudo volver a sumar de a tres para pelear por el podio en el Torneo Proyección. Franco Cacace marcó para el equipo de Pablo Quatrocchi. El Pincha tuvo ráfagas de superioridad y atrevimiento en el partido, en donde no aprovechó del todo para transformar en goles que hubiesen significado volver del norte con una victoria. El partido tardó en encenderse y Estudiantes tuvo más velocidad que juego, pero por la vía área sumó chances.

El Pincha tuvo lapsos, momentos y ráfagas, pero no lo transformó en el resultado. Con Moreno en cancha y el debut del sanjuanino Fabricio Pérez, el Pincha tuvo más la pelota pero no fue efectivo, para quedar en pardas en Santiago del Estero.