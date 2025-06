River ganó en su debut del Mundial de Clubes

River tuvo un debut triunfal. Fue 3 a 1 ante Urawa Red Diamonds, correspondiente al grupo E del Mundial de Clubes. Lo mejor del Millonario fue la eficacia. Además, con tres tantos de cabeza. Pero deberá corregir mucho en la parte defensiva. Los primeros 15 minutos fue claro dominador. Un tiro en el palo de Driussi, pero poco minutos después, el gol. Acuña mandó un gran centro al área para que Colidio establezca el 1 a 0 a los 11.

A partir de allí, su rival creció en el juego y empezó a complicar a la defensa del Millonario, pero con la jerarquía supo contrarrestar algunas llegadas del equipo japonés. Con algunas dudas en el fondo se fue al descanso, pero en el inicio de la segunda parte, volvió a golpear. Driussi aprovechó un error defensivo y puso el 2 a 0 a los tres, con la mala noticia de que el atacante se retiró lesionado. Habrá que ver qué es lo que tiene, de cara a los dos duelos que le quedan por el grupo.

Con el marcador a su favor parecía que podía controlar el partido, pero Urawa comenzó a atacarlo y a los 10, Acuña cometió un penal. Yusuke Matsuo se hizo cargo de la ejecución y descontó a los 13 minutos. A partir de allí, no la pasó bien, aunque los japoneses no eran profundos. No la pasaba bien, pero a los 28, volvió a ser efectivo. Una llegada a través de la pelota parada de Acuña, que cabeceó Meza para poner el 3 a 1.