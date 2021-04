Bajo un diluvio y en un partido lleno de emociones, Real Madrid venció 2 a 1 al Barcelona

El gran Clásico del fútbol español dejó este sábado una buena dosis de presión para Atlético Madrid en La Liga. Real Madrid derrotó 2 a 1 al Barcelona y se subió a lo más alto del campeonato español, con la misma cantidad de puntos que el equipo de Simeone -que tiene un partido menos-.

El partido fue electrizante, se jugó en el estadio Alfredo Di Stéfano bajo un intenso temporal y dejó al equipo de Lionel Messi con las manos vacías.

Karim Benzema, a los 12 minutos del primer tiempo, abrió el marcador con un golazo de taco. Poco después, a los 27, Toni Kroos amplió la diferencia con un tiro libre que se desvió en su camino al arco. El duelo estaba 2 a 0 y la situación era cada minuto más complicada para el equipo culé. En ese momento se largó una intensa lluvia.

Ya en el segundo tiempo, a los 14, Óscar Mingueza anotó el descuento y encendió la ilusión de Barcelona. Un Barcelona que, a pesar de que intentó hasta el último minuto, no logró llegar al empate. Casemiro se fue expulsado sobre la hora y el Madrid terminó el duelo con diez jugadores.

Como siempre, se trató de un partido muy especial. Pero este tuvo una carga particular, ya que el futuro de Lionel Messi no está claro y no se sabe si continuará en el club catalán. El de este sábado pudo haber sido su último Real Madrid-Barcelona. Todo dependerá, claro, si renueva o si decida marcharse a mitad de año, cuando termine la temporada.