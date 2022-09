Balbo y la posibilidad de dirigir a Estudiantes

Abel Balbo y Julio Lamas se refirieron al interés de Estudiantes. Desde hace tiempo, la dirigencia albirroja se encuentra analizando el mercado pensando en el final de la temporada y un distanciamiento con Ricardo Zielinski. Las dos partes entienden que la relación está próxima a culminar. En ese sentido, aparecieron diferentes nombres para el pos-Ruso en el Pincha.

Pero para el actual técnico del elenco de Santiago del Estero ese interés no existe. “No, nada que ver. Nada que ver, al contrario. No sé de dónde salió esa noticia”, empezó diciendo el exfutbolista. Respecto de su relación con Juan Sebastián Verón, Abel Balbo deslizó: “Sebastián (Verón) estuvo una semana en Santiago del Estero y yo no lo fui a saludar, ni el me vino a saludar para que no digan nada. Estuvimos una semana en el mismo hotel, donde nosotros concentramos y no nos vimos”. “Realmente no hay nada. Yo no hablé nada con Estudiantes, ni nadie de Estudiantes habló conmigo”, agregó el entrenador en diálogo con Sacá del medio, por radio Continental.

Por su parte, Julio Lamas se refirió a este interés del León. “Sé que hay rumores con respecto a la llegada de Balbo a Estudiantes, pero honestamente yo no estoy al tanto de nada. Si existe una charla, yo no lo sé”, contó en declaraciones a Deportivo 1270 en Radio Provincia.