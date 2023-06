Banfield ganó por Copa Argentina en La Plata

Banfield goleó 3-0 a Argentino de Merlo en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina, instancia en la que lo espera Estudiantes (RC).

Se sabe que en esta Copa no suele primar la lógica. Es decir, el equipo de Primera puede quedar eliminado contra el del ascenso tranquilamente. Por la actualidad del equipo de Falcioni, penúltimo en la Liga y momentáneamente en un desempate por no descender, las probabilidades de que pasara eran aún mayores. Pero no sucedió, porque Banfield salió a jugar a cara de perro y ganó 3-0. Ahora el enfoque del Taladro vuelve a estar en el campeonato, donde es menester sumar de a tres.