Básquet: Luis Scola fue elegido como el MVP de Italia

Luis Alberto Scola, un nombre que quedará en la historia del básquet nacional, a sus 40 años de edad sigue escribiendo páginas en su reconocida carrera profesional. En esta ocasión, el capitán del seleccionado argentino tuvo un mes sobresaliente en la temporada junto con su equipo Pallacanestro Varese, disputando la Liga Italiana. Es el máximo anotador de toda la competencia, registrando un promedio de 24,2 puntos por partido y siendo además el jugador con la mejor valoración (23,7).

En el mes de octubre, Scola fue figura de los seis encuentros disputados en el campeonato, y por eso obtuvo el merecido reconocimiento como el MVP (por las siglas en inglés de Most Valuable Player), pero lo curioso es que sólo obtuvo el triunfo en dos ocasiones. Resulta llamativo que, pese a no tener la balanza de resultados a su favor, el pívot argentino se quede con el premio al mejor jugador.

Pero la realidad marca que su presente justifica ampliamente dicha obtención. Sus aportes en las distintas presentaciones arrojan las siguientes estadísticas: 23 puntos y 11 rebotes vs. Brescia; 13 puntos y 6 rebotes vs. Fortitudo Bologna; 29 puntos y 5 rebotes vs. Cantú; 24 puntos y 8 rebotes vs. Cremona; 23 puntos y 3 rebotes vs. Virtus Bologna; 33 puntos y 6 rebotes vs. Sassari.

Pese a que los resultados colectivos no lo acompañen, Luis Scola es verdaderamente inoxidable, y en lo que respecta a su carrera personal continúa siendo el protagonista de cualquier batalla que se le ponga en el camino, siendo sinónimo de máximo anotador donde quiera que se encuentre. A lo largo de su carrera, quien fuera el abanderado de Argentina en los últimos Juegos Olímpicos de Río 2016 alcanzó logros importantes junto a la Selección, entre los que se destaca la medalla de oro obtenida en Atenas 2004. El año pasado, tras jugar el Mundial de China 2019, Scola fue elegido dentro del quinteto ideal de la competencia y se hizo del récord como el jugador con más partidos jugados en la historia de los mundiales.

En cuanto a la Selección nacional, en las últimas horas se conoció que Sergio Hernández dejó de ser el entrenador, puesto que ocupaba desde 2015, para pasar a dirigir al Zaragoza, que milita en la liga ACB de España. El contrato para el técnico argentino será hasta la finalización de la temporada 2020/2021, contemplando así, la posibilidad de volver a estar sentado en el banco de suplentes del conjunto albiceleste en los próximos Juegos Olímpicos que se disputarán en Tokio el año próximo.