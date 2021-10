“Basta de estos arbitrajes contra nosotros”

El Lobo ayer obtuvo un valioso triunfo en la Bombonera, pero sufrió más de la cuenta por el ataque del local como así también por el arbitraje de Ariel Penel, quien tuvo una floja actuación. En primer lugar, Agustín Almendra tuvo dos entradas muy duras en el primer tiempo donde el árbitro no solo no lo amonestó, sino que tampoco cobró falta en claros pisotones a Manuel Insaurralde y a Brahian Alemán.

En el segundo tiempo, Almendra volvió a ser el protagonista cuando fue a marcar a Emanuel Cecchini. Cuando el volante del Lobo pisó el balón, el de Boca le pegó dos patadas para que se armara un tumulto al lado del banco de suplentes de Gimnasia. Allí se metieron jugadores y Pipo Gorosito, quien ingresó a separar pero tuvo quejas con el árbitro por la jugada y el entrenador albiazul fue expulsado, mientras que Cecchini fue amonestado al igual que Almendra pero el tiro libre fue para Boca.

A los minutos, encima, Brahian Alemán fue mal expulsado por doble amarilla por lo que el encuentro fue mucho más complicado para el Lobo, que tuvo que aguantar el resultado. Sin embargo, también perjudicó a Boca porque no vio una clara patada de Franco Torres que era para expulsión y solamente fue amonestado.

Pipo, contundente

Tras el encuentro, que terminó viendo desde el vestuario, Néstor Gorosito habló en conferencia y fue claro sobre Penel: “Yo no quiero ser ortiba pero cobró faltas todo el partido y eran todas amarillas. Realmente basta de estos arbitrajes, basta porque nos vienen perjudicando mucho”, dijo y agregó: “Te da impotencia por no poder hacer nada. Dios quiera que llegue el VAR lo más pronto que se pueda. Seis minutos, siete minutos. Me echa a mí, van cuatro penales que no nos cobran. Da impotencia, rabia. Basta”.

Rompió la racha en la Bombonera

Gimnasia ganó ayer por la noche y volvió a sumar de a tres en la Bombonera tras 7 años, cuando le ganó 2-0 con Pedro Troglio como técnico. En dicho partido convirtieron Pablo Vegetti y Jorge Rojas.