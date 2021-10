El Rey del arco mantuvo el cero

El Lobo ganó en la Bombonera en la noche de ayer y se trajo los tres puntos a La Plata por una gran actuación del golero albiazul, que logró mantener la valla invicta en un encuentro donde los dirigidos por Néstor Gorosito sufrieron más de la cuenta. Además de Rodrigo Rey, el Pulga Rodríguez y Johan Carbonero fueron importantes en la faceta ofensiva para los pocos ataques que tuvo Gimnasia.

En el primer tiempo, Rey no tuvo mucha injerencia más que salidas para cortar centros y empezar a ganar confianza atajando balones débiles por parte del equipo local, que tenía el balón pero no tuvo muchas ocasiones. En el complemento y con el resultado a favor, el ex Godoy Cruz de a poco se fue convirtiendo en figura y eso aumentó cuando Brahian Alemán fue expulsado y el Tripero se quedó con 10.

Volando para sacar cabezazos de Luis Vázquez y Carlos Izquierdoz, Rey también tuvo una estupenda atajada tras un mal centro de Cristian Pavón que se colaba por el primer palo, pero el golero reaccionó a tiempo y sacó la pelota al córner.

Luego, en ataque el equipo de Gorosito no generó mucho pero en los pies de Luis Miguel Rodríguez y Carbonero tuvo las más claras. Así fue que llegó el penal que el Pulga cambió por gol cuando el delantero puso una pelota exquisita a las espaldas de los defensores que el colombiano buscó y cuando recibió fue derribado por Agustín Rossi.