Bilardo no tiene coronavirus: el resultado del hisopado dio negativo

Finalmente Carlos Bilardo no tiene coronavirus. Lo confirmó su hermano, Jorge, a través de su cuenta de Twitter.

“Mi hermano está bien, el resultado del laboratorio dio positivo, pero estaba mal. Es negativo. En nombre de toda la familia agradezco a la gente de OSDE médicos del IADT y a toda la gente de The Senior Home donde va a continuar haciendo la recuperación”, afirmó este martes.

Claro, si bien lo que sucedió es un acto de negligencia por parte del laboratorio, genera mucha tranquilidad la salud del Narigón que volverá a la clínica geriátrica.

El extécnico estuvo internado en la clínica The Senior Home y el pasado 4 de junio se había sometido al primer hisopado que había resultado negativo.

Cabe marcar que tras la noticia, Carlos Salvador había recibido miles de muestras de cariño en las últimas horas a través de las redes sociales.

Semanas atrás, Jorge Bilardo había contado detalles de cómo pasa sus días su hermano en la clínica de rehabilitación. “Carlos está en su mundo, mira fútbol y sólo habla de eso. Se baña, come y se viste solo, pero no está en la realidad y no registra fechas. Hay días en los que está acostado y otros en los que se levanta para hacer su rehabilitación. Nos reconoce y demás, pero sólo se le puede hablar de fútbol”.

Bilardo sufre el mal de Hakim-Adams, que le fue diagnosticado a mediados de 2018, un mes antes del Mundial de Rusia, cuando había cumplido 80 años.

Unos meses antes había sufrido mucho su salida de Radio La Red, que lo había tenido vinculado desde 1998 con un programa diario denominado La Hora de Bilardo por 20 temporadas ininterrumpidas.