Boca Campeón: Dos jugadoras de Racing festejaron y fueron separadas del club

Martínez es delantera y tiene 20 años, Menna es defensora y tiene 24. Las dos son hinchas del xeneize, entonces se sumaron a la fiesta empilchadas con los colores de Boca y a puro canto, festejaron en el Obelisco. Pero en Avellaneda cayó muy mal, teniendo en cuenta que el equipo de Ibarra le ganó la definición en la última fecha al de Fernando Gago.

"Decidimos separarlas, no por ir al Obelisco, si festejaban nada más no pasaba nada, sino por subirlo a su estado de Whatsapp, con cánticos y camisetas de Boca. Me parece que es una falta de respeto a la institución. Yo tomé la decisión, no es una decisión deportiva, lo tomo como una falta de respeto", explicó Daniel García, dirigente a cargo del Fútbol Femenino de Racing, quien además agregó: "A Racing se lo respeta, porque Racing respeta el trabajo de todas las jugadoras".

Tanto Martínez como Menna son jugadoras habitualmente suplentes en el equipo que dirige Agustín Benchimol y no fueron echadas del club, sino que seguirán entrenando con la Reserva al menos por ahora. La primera cobrará su contrato hasta diciembre, cuando vence, y la segunda, sin contrato, percibirá los viáticos. Después sí podrían no renovarles.

Los descargos

Roberto Martínez, padre de Lourdes, se expresó al respecto "La estamos pasando muy mal. La pasión le jugó una mala pasada, pero es injusto lo que le están haciendo a ella y a su compañera. A la tarde tienen una reunión con los dirigentes y el coordinador del fútbol femenino. Ella está mal, se la pasó llorando ayer después de la reunión que tuvo con el técnico".

Más duro todavía fue el posteo de la pareja de Martínez: “Un club que por ideología de ego y orgullo, por perder acaba de echar una jugadora de Racing, por festejar el triunfo de Boca, juegan con los sueños de la gente y se creen que por tener autoridad mayor pueden hacer lo que quieran con la gente humilde. La chica es hincha de boca siempre fue asi y nadie lo va a cambiar. Nunca cambio sus sentimientos porque siempre lo dio todo por y para Racing, ahora quedó sin su pasión y sin su trabajo, porque los de Racing confunden sus sentimientos, la echaron sin pensar y la dejaron sin su trabajo!”