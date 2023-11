Boca llega a la semi con el Pincha sin DT principal

Después de siete meses, el buzo de entrenador xeneize quedó vacante. Tras caer en la final de la Copa Libertadores en el Maracaná ante Fluminense, el entrenador Jorge Almirón renunció a su cargo y dejó a Boca a la deriva y con unos pocos partidos de changüi para ingresar al certamen continental del próximo año.

Entre ellos, el partido ante Estudiantes de La Plata por las semifinales de la Copa Argentina. En esa línea, en las primeras horas posteriores a la decisión de Almirón, ya empezaron a sonar varios nombres que se postulan para sucederlo en el puesto, aunque no llegaría al partido con el Pincha, ya que ayer Román confirmó que Mariano Herrón será quien quede a cargo hasta el final de temporada. En primer lugar, Fernando Gago: uno de los primeros que trascendió porque se quedó hace poco sin trabajo y por ser del riñón más profundo del club. Su libertad de acción puede ser tomada como un punto a favor de cara a las negociaciones, ya que no hay ningún otro cuadro de por medio que ponga palos en la rueda. Además, no es un detalle menor que conserva una relación cordial con Juan Román Riquelme, el vicepresidente del Xeneize.

Segundo, Guillermo Barros Schelotto: pese a ser uno de los rostros que quedó marcado por la derrota en la final de Madrid ante River, el elenco de Guillermo Barros Schelotto fue uno de los que mejor jugó en el último tiempo y hasta podría decirse que en 2018 había hecho un buen año hasta diciembre, porque se había quedado con la Superliga de forma contundente. Vendría a ser el candidato del hincha genuino.