Boselli dijo adiós: “Fui un privilegiado de haberme retirado con la camiseta que quiero”

Y un día el goleador de América dijo adiós. Después de haberse consagrado campeón de la Copa Argentina 2023 con Estudiantes de La Plata, Mauro Boselli colgó los botines y en las últimas horas dio sus últimas palabras como futbolista profesional. Además, unas semanas atrás Mauro se pudo despedir acompañado de su mujer y sus hijas, en Uno. Fue una noche de muchas emociones, en la que el delantero albirrojo se dio el gusto de gritar con la hinchada albirroja, su último gol, en el empate 1-1 frente a Lanús.

“Siempre supe que este era el último paso, no había más cambios de equipo. El fútbol a veces no da la posibilidad de retirarse donde uno quiere, yo puedo hacerlo y es hermoso. Poder retirarme donde me siento feliz y querido, no es para todos. Soy un privilegiado de retirarme con la camiseta que quiero y en un club con el que estoy tan identificado como es Estudiantes”, expresó.

“Volví con la incertidumbre de no saber cómo iban a salir las cosas pero con la confianza de que iban a salir bien. Con el rendimiento, los goles y lo que hice dentro de la cancha siento que cumplí y pude disfrutar de todo este último tiempo en Estudiantes”, añadió.

Acerca de su último paso por el Pincha, antes del retiro, Boselli destacó que “las cosas se dieron muy bien, en estos dos años hice más de 30 goles con 36, 37 años. Es una muy buena marca y además conseguí los pequeños objetivos que ojalá sean superados, como igualar a Juan Ramón Verón como máximo goleador en Libertadores y ser el mayor anotador en competencias internacionales para el club”.

“Te sentás a comer en la mesa de los grandes goleadores del club y es impagable. Va a pasar el tiempo y van a seguir valorando eso como pasa con el Tecla, Caldera, Gottardi y los que están en la lista de los que hicieron un montón de goles en el club”, cerró Boselli.

México y Brasil posan sus ojos en los jugadores de Estudiantes

En un mercado de pases que empieza a tener sus primeros movimientos en la antesala al inicio del 2024, la dirigencia y la Secretaría de Fútbol de Estudiantes de La Plata tienen como prioridad definir las ventas que realizarán este libro de fichajes. En esa línea, México y Brasil son los países que pueden ser destino de varios futbolistas del Pincha. Zaid Romero es uno de ellos que ya generó movimiento, en base a dos interesados. Además del interés de Palmeiras, club que pidió condiciones hace meses atrás, antes de que el defensor se lesione, se le sumó el de Sevilla de España, quien por el entorno del futbolista empezó a pedir condiciones. En los próximos días llegará una oferta formal por Zaid Romero y será la dirigencia la que disponga si lo vende o no. El otro zaguero titular del Estudiantes campeón es Santiago Núñez, que tiene interesados de México. Desde el Santos Laguna ofrecieron dos millones de dólares y desde La Plata pidieron que mejoren la oferta por el cien por ciento del pase. En primera instancia, desde el Pincha pedían tres millones de dólares.

Por otro lado, el São Paulo de Brasil mostró interés en Leonardo Godoy, lateral derecho titular y, según el secretario técnico del Pincha, “el mejor lateral del país”.