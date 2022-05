Boselli, el ídolo que volvió para darle otra alegría a la gente

Estudiantes vive un presente inmejorable. Clasificado a los cuartos de final de la Copa de la Liga como líder de la Zona 2, puntero del Grupo C de la Copa Libertadores y virtualmente clasificado a los octavos del certamen, y con objetivos que se van agrandando cada vez más. Parte de este gran presente es responsabilidad de una de las figuras del equipo, Mauro Boselli. El ídolo y goleador albirrojo que volvió para seguir haciendo historia, y quien le abrió las puertas de su casa a Somos Deporte y diario Hoy para expresar con palabras el momento que está viviendo él y su equipo. El goleador habló de su retorno al club, el gran andar del Pincha y las chances de volver a ser campeón con Estudiantes.

—Sobre el triunfo ante Nacional por la Copa Libertadores...

—Partido típico de Copa Libertadores. Fue un encuentro duro, parejo, en donde tal vez el ­primer tiempo fue más complicado que el segundo, y en el cual no tuvimos tantas ­situaciones de gol como en partidos anteriores. Creo que a partir del gol tuvimos el control del juego y no nos sentimos amenazados por Nacional. Pero estos partidos son así, un error lo pagás caro y cuando tenés las oportunidades hay que aprovecharlas.

—Tu identificación con Estudiantes.

—A Estudiantes le tomé un cariño especial desde el primer día que llegué y pisé el Country en City Bell. Y esto habla de lo que es Estudiantes como club, no solo como un equipo de fútbol, como un todo, una institución. Me hicieron sentir parte desde el primer momento y yo creo también que gracias a todo el grupo de jugadores que estaban en la etapa en la cual yo llegué al club, que me hicieron entender lo que era la ideología de una institución como Estudiantes. Por eso cuando uno habla de la mística, de que hay una escuela en Estudiantes, una familia, es todo cierto y es lo que aprendés cuando llegás.

—¿Sos consciente de lo que conseguiste con el club? Máximo goleador de la Copa junto a Juan Ramón Verón...

—Creo que hoy, al estar todavía en actividad y vigencia, no se toma conciencia de las cosas que se consiguen, y más por todo esto que hablamos. Siempre estamos pensando en el día a día, en el partido que viene. Jugamos cada pocos días y no soy consciente de lo que voy consiguiendo. El hecho de ya estar en la historia de Estudiantes es magnífico. Igualar un récord que tenía Juan Ramón Verón es algo muy grande, pero que quizás hoy no le doy la magnitud que tiene que tener por el hecho de estar en actividad y que estamos pensando en los objetivos que queremos cumplir con el equipo.

—Sobre tu retorno al club y tu presente como goleador del fútbol argentino...

—Para mí el gran desafío era poder adaptarme al fútbol argentino después de haber estado 10 años sin estar en el país. Mi cabeza pasaba todo por ahí y no tanto en lo que yo podía dar en lo individual. Porque además yo me conozco y sé cuando mi nivel es alto, bueno o no tan bueno. La realidad es que yo desde la pretemporada empecé a demostrarme a mí y a todos que estaba bien, y después mí andar en el campeonato lo empezó a confirmar. Por suerte volví bien, otra vez con goles y por sobre todas las cosas para ayudar al equipo. Yo soy muy autocrítico de mi juego, de cómo estoy y cuando vea que eso no lo puedo hacer o que no puedo hacer diferencia, lo evaluaré y quizás piense en terminar mi carrera.

—¿Están para pelear el título?

—Primero tenemos que esperar al domingo para saber qué rival nos toca en los cuartos de la Copa de la Liga, no podemos pensar más allá. Podemos decir Qué lindo sería enfrentar a Racing, pero la realidad es que si no pasás cuartos, a Racing no llegás nunca. Hay que aguardar a los resultados del fin de semana y después enfocarnos en ese partido. En lo personal es un torneo que a mí me gusta mucho, me seduce que sea con playoffs, porque además le da posibilidades a todos. Lo lindo que tiene esto es que cualquiera le puede ganar a cualquiera y noso­tros queremos cumplir todos los objetivos.

—¿La posibilidad de un clásico en cuartos?

—No pienso en eso. Que nos toque el que nos tenga que tocar y después intentar ganar para poder pasar de fase. El fin de semana tenemos otro partido, que aunque no se le dé la importancia que debiera tener, tenemos que ganar para que esos puntos sirvan más adelante.