Estudiantes se entrenó a paso firme en City Bell

Paso a paso, sin prisa pero sin pausa. Estudiantes camina firme desde que comenzó la temporada. Sorteó las primeras dos fases previas en la Copa Libertadores de América que le permitieron acceder al cuadro principal del torneo continental. Comenzó con el pie derecho la Copa de la Liga Profesional con cuatro triunfos consecutivos para acomodarse desde el inicio y terminar primero en la Zona 2 del certamen. Y ahora espera cerrar la primera fase del campeonato doméstico con un triunfo ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, para luego prepararse de cara a los cuartos de final, en donde espera por el rival que se confirmará el domingo.

Cabe recordar que el Pincha será local en los cuartos de final debido a que es el mejor ubicado de su grupo. En este sentido, el mano a mano se daría el martes o miércoles, ya que aún resta definir el día y horario del encuentro. Por esta razón, con la etapa definitoria en la Copa de la Liga, y luego del gran triunfo del martes por la noche ante Nacional de Montevideo por la Libertadores, el plantel comandado por Ricardo Zielinski se volvió a entrenar ayer por la mañana en City Bell.

Los futbolistas que fueron titulares ante el Bolso por la fecha 4 del Grupo C del torneo continental

realizaron tareas en el gimnasio y trabajos regenerativos en el campo de entrenamiento, mientras que los que sumaron algunos minutos, o ni si quiera lo hicieron, tuvieron

una práctica de fútbol en espacios reducidos.

Al Pincha no le queda mucho tiempo para trabajar, teniendo en cuenta que este sábado cerrará la primera fase ante Rosario Central por la fecha 14 de la Copa de la Liga. El encuentro será a las 19 en el estadio Gigante de Arroyito, y si bien no define nada, ya que Estudiantes está clasificado como puntero y Central está sin chances de meterse entre los primeros cuatro, Ricardo Zielinski no quiere dejar puntos en el camino.

El probable equipo para visitar Arroyito

El plantel volverá a trabajar hoy, previo a lo que será el último ensayo de mañana y el posterior viaje a Rosario para el duelo ante el Canalla. En cuanto al equipo, vale recordar que no podrán estar Jorge Morel y Leandro Díaz por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla. Además, Zielinski resguardaría algunos jugadores que llegan con mucha carga de partidos, tales como Matías Pellegrini, Gustavo Del Prete, Fernando Zuqui, Mauro Boselli y Jorge Rodríguez.

En esta línea, el equipo que estaría el sábado ante Rosario sería similar al que empató 2-2 ante Colón en Santa Fe. De esta forma, iría con: Juan Pablo Zozaya; Emanuel Beltrán, Santiago Núñez, Bruno Valdez, Nicolás Fernández; Hernán Toledo, Bautista Kociubinski, Nelson Deossa, Carlo Lattanzio; Franco Zapiola y Alan Marinelli.

Por otro lado, quien se sumaría a la delegación albirroja sería Brian Orosco, quien estuvo ausente en las últimas presentaciones producto

de un golpe en el empeine del pie derecho. El jugador se sumó a las prácticas ayer, aunque realizó tareas diferenciadas.