“Buscaremos aprovechar los espacios y lastimarlos”

Durante el mediodía de ayer y tras lo que fue la práctica por la mañana en Estancia Chica, Sebastián Romero habló en conferencia de prensa y se metió de lleno en la previa de lo que será el partido de mañana frente al Ciclón, pese a que no confirmó el equipo.

Consultado por la lesión de Matías Melluso, Chirola no lo descartó y afirmó: “A Melluso lo vamos a esperar hasta mañana (hoy). Si no puede jugar, está Bazzi y también Gallo. Lo definiremos mañana (hoy)”. Pero también dejó en claro que “para jugar hay que estar al 100%, así que vamos a esperar. Tiene que estar óptimo para jugar, a la par de sus compañeros”.

Ante las consultas por la proximidad de lo que será el clásico platense, el entrenador no desvió el foco y aseguró: “Primero hay que pensar en San Lorenzo. Es un equipo difícil y que viene bien. Su cancha es muy grande, se cierran bien cuando no tienen la pelota. Saben a lo que juegan”. Y agregó: “Nosotros queremos tener la pelota y lastimarlos cuando podamos. Ellos arriesgarán más al ser locales. Hay que aprovechar los espacios que vayan a dejar, tenemos jugadores de buen pie en el mediocampo”.

En cuanto a las ocasiones de gol que generó el Lobo pero que le ha costado convertir, el entrenador albiazul comentó: “Me da bronca generar situaciones y no convertir. Debemos tener paciencia y los goles ya van a entrar. Las oportunidades se generan y hay momentos de buen juego, eso es importante”.

Por supuesto, no faltaron los elogios hacia varios de los juveniles que en el partido contra Colón levantaron su rendimiento. “Nos pone contentos que Lescano y Domínguez hayan recuperado confianza. Los conozco hace mucho y no me sorprenden cuando juegan, pero es muy importante que estén en este presente. Y al equipo le hace bien que ellos tengan un buen rendimiento”.

Y concluyó: “El otro día vi al Pupi que quiero que juegue, que por ahí en la pretemporada no había visto pero se esmeró para volver a jugar así. Por eso se metió en el equipo y va a seguir. Soldano ya está a disposición y es una gran noticia para nosotros”.