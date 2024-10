Camba no pasó del empate

En la tarde del domingo, Cambaceres recibió a Argentino de Rosario en el estadio 12 de Octubre por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Primera C donde los dos equipos no pudieron romper el cero para una igualdad 0-0 que no le sirve a ninguno. Tanto Camba como el Salaito necesitaban la victoria para empezar a posicionarse de mejor manera en la tabla aunque los dos ya se encuentran muy lejos de pelear el torneo.

El conjunto de Juan Arias Navarro fue el que intentó un poco más pero le costó mucho generar juego y ser punzante en los metros finales en una cancha donde además el viento fue muy protagonista. De esta manera el empate fue un resultado un poco más positivo para la visita aunque el Rojo llega a tres partidos sin caídas y la próxima fecha visitará a Real Pilar, el puntero del torneo.