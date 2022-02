Cambaceres palpita el choque de Copa Argentina

Defensores de Cambaceres sigue con la preparación para lo que será el choque de la próxima semana ante Lanús, más precisamente el miércoles desde las 19:15 en el estadio Centenario de Quilmes. Este será el primer choque del Rojo de Ensenada en el año, y también el juego que abrirá las acciones en la competencia más federal del país, y que será muy importante para la entidad.

En el marco de los entrenamientos, el grupo sigue con las actividades luego de lo que fue la jornada amistosa contra Porteño para los suplentes y juveniles. En las últimas horas hubo distintos trabajos tácticos y de movimientos con pelota en espacios reducidos, buscando la forma óptima para este cotejo.

Para el choque ante el Granate aún no hay un once confirmado y los futbolistas van a ensayar en el estadio 12 de Octubre para encontrar el equipo. Se estipula que para este compromiso, Carlos Da Ponte ponga en cancha un once inicial defensivo, para intentar detener a un elenco de Jorge Almirón que tiene jugadores de mucha jerarquía.

Vale mencionar que el conjunto del sur estará jugando el próximo sábado ante Estudiantes en el estadio Jorge Luis Hirschi, y luego se va a enfocar en el juego ante el Rojo. Probablemente, Almirón ponga en cancha lo mejor que tiene para intentar acceder a dieciseisavos de final.

En tanto que ya se confirmaron los valores para el partido del próximo miércoles, las generales tendrán un costo de 1.500 pesos, las plateas 3.000 pesos y los menores abonarán 1.000 pesos. La venta anticipada se efectuará en la Sede Social el día martes, de 10 a 18, y el miércoles, de 10 a 14.