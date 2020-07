Campazzo espera por una posible llegada a la NBA

La temporada de Facundo Campazzo con el Real Madrid llegó a su fin en los últimos días, luego de no poder clasificar a las semifinales de la Liga Endesa, a pesar de vencer por 97 a 88 a Zaragoza. El campeón defensor quedó eliminado por la victoria del Valencia, por lo que no podrá ir en busca del título.

Sin lugar a dudas que el base argentino es uno de los mejores jugadores del básquet de España, por lo que comenzaron a crecer los rumores sobre un posible traspaso a la NBA, la mejor liga del mundo. A pesar de que tiene contrato con el Merengue, diferentes medios europeos lo ponen en el radar de la NBA para la próxima temporada.

Actualmente, la cláusula de salida del argentino es de cinco millones de euros, y todo parece indicar que esta temporada es la ideal para que dé el salto a la liga de los Estados Unidos. Pero para esto habrá que esperar, ya que recién el 18 de octubre es la fecha del comienzo de la Agencia Libre, el método para que Campazzo pueda sumarse a la NBA.

En los primeros días de junio, Claudio Villanueva, representante del argentino, afirmó que todavía no había recibido ninguna propuesta por el jugador: “En la Argentina todos tienen expectativas enormes de ver a Facundo en la NBA. A mí también me gustaría, pero hoy no hay absolutamente nada”, comentó. Sin embargo, según informaron diferentes medios españoles, Denver Nuggets es una de las franquicias interesadas.

En el draft que se celebrará este año, los diferentes equipos irán en busca de los bases estrellas que se lucieron en las diferentes universidades y ligas menores: LaMelo Ball, hermano de Lonzo Ball, Killian Hayes y Tyrese Haliburton son tres de los bases destacados para sumarse a las franquicias en los próximos meses.

Además de Campazzo, otro que sonó con fuerza para la NBA es Gabriel Deck, quien también se desempeña en el Real Madrid. El alero es una pieza clave para el conjunto español, por lo que será difícil que el Merengue se quiera desprender de él. Además, el argentino posee contrato con el club hasta 2021 y ya comenzaron las charlas para una posible extensión del vínculo.

La temporada de la NBA se reanudará en Disney, y las franquicias ya comenzaron a llegar al complejo de ESPN para arrancar con los entrenamientos antes del reinicio oficial, el cual se dará el próximo 30 de julio. Utah Jazz ante New Orleans Pelicans, y Lakers frente a los Clippers serán los dos primeros duelos de la vuelta de la temporada.