Campazzo habló a días de su debut oficial en la NBA

Facundo Campazzo ya está enfocado en el desafío de mañana, cuando desde las 23 de la Argentina hará su debut oficial en la NBA. Los Denver Nuggets enfrentarán a Sacramento Kings por la primera jornada de la liga de básquet más importante del mundo.

Los nervios por hacer su presentación en el equipo ya pasaron (sumó minutos en todos los partidos de pretemporada) y ahora el argentino apunta a consolidarse como una buena opción para el conjunto de Colorado.

“De chico la NBA era una fantasía súper lejana, pero de grande sí he soñado con llegar. Ya llegué, estoy acá y quiero jugar bien, no me conformo con debutar, intentaré hacerme un hueco. Estoy ansioso, es cierto, algo nervioso incluso, siempre hay incertidumbre, aunque así fueron todos los cambios importantes en mi carrera y eso me ayuda a dar lo mejor de mí”, dijo el base cordobés en una entrevista que concedió al diario español As.

Finalmente, consultado sobre sus objetivos y motivaciones en la NBA, Campazzo remarcó: “Poder entrar en los playoffs y jugar por cosas importantes, medirme a los mejores”.