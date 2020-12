Estudiantes campeón nacional de FIFA Clubes Pro 2020

Tras una larga temporada, Estudiantes de La Plata se proclamó Campeón Argentino en FIFA 11vs11 de IESA Argentina en la plataforma de Play Station 4. El Pincha dirigido por Pablo Selles cerró ayer la triple fecha en la que se adjudicó el título, cerrando el 2020 en lo más alto.

Este título no solo otorga al León el estatus de campeón, sino que lo clasifica para las competencias internacionales más grandes que están por venir como la Copa Libertadores y la próxima Argentina Game Show 2021, título que el elenco albirrojo supo conquistar en 2019.

Con una magnífica regularidad a lo largo del torneo, los dirigidos por Pablo Selles llegaron punteros al último martes junto con San Lorenzo de Almagro. La triple fecha que le esperaba al plantel ponía en disputa 9 puntos. San Lorenzo y Estudiantes eran líderes con 33 unidades, seguidos por Arsenal con 31, Can You With Us e Independiente de Avellaneda con 29, y Platense con 27. Con estos 6 equipos con chances de consagrarse, la velada no fue color de rosas en el primer partido. Fue derrota 2-0 ante un durísimo Deportivo Merlo que, con obligación de ganar para mantener la categoría, ponía sabor amargo a una concreta posibilidad del León.

Sin embargo, en la jornada 18 tocaba enfrentar a Tigre. El Matador también estaba complicado en la tabla y salió con una actitud muy ofensiva desde el inicio. Con destellos colectivos, Estudiantes logró enhebrar una contra que terminó en el fondo de la red gracias al pie de Marcos Melgarejo, decretando la victoria.

Debido a que San Lorenzo había empatado el primer juego, una derrota ante Cambaceres en esta jornada, dejó al Cuervo dos puntos por debajo del Pincha. Todo dependía del equipo albirrojo y su performance en la fecha final.

De cara a la última fecha, la tabla tenía puntero a Estudiantes con 36 puntos, y abajo se ubicaban Independiente (35), San Lorenzo, Arsenal (34) y Can You With Us (33) puntos.

Pablo Selles mandó a la cancha a sus dirigidos para enfrentar a Banfield, equipo necesitado de triunfo para evitar la promoción. Todos los partidos iniciaron en paridad, pero el primero en ponerse en ventaja en todas las canchas fue el Pincha. Con tres toques dentro del área en espacio reducido, a los 37 minutos del primer tiempo, el ensenadense Valentín Franzoi pondría en ventaja al León.

Más allá de que Independiente goleaba en su partido, la desesperación de Banfield metió al albirrojo en posiciones defensiva, pero el implacable Pablo Vera tuvo dos intervenciones determinantes que marcaron cifras definitivas para que Estudiantes sea, por primera vez en su historia, campeón nacional de FIFA Clubes Pro 11 contra 11.