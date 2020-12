Inminente anuncio de Personas Jurídicas y tres meses más de presidencia para Verón

Arranca una semana que puede ser determinante para el futuro institucional de Estudiantes, ya entre hoy y el miércoles la Dirección Provincial de Personas Jurídicas podría dar a conocer una nueva resolución que confirme una nueva prórroga de todos los mandatos que hayan vencido en el transcurso de 2020 por 90 días más.



De no ser esta semana, la resolución llegará durante los primeros tres días de la semana que viene, según pudo confirmar la dirigencia Albirroja, cuyos representantes concurrieron al noveno piso de la Torre 2 de 12 y 54 donde funciona esta dependencia.



Esto le permitirá al gobierno del club seguir gestionando los meses de enero febrero y marzo, tiempo en el cual se procederá a convocar a Asamblea de socios para finales de marzo o comienzos de abril. Allí se renovarán las autoridades del club.



La venta de Sarmiento debería pasar por Asamblea Conforme indica el estatuto de Estudiantes, teniendo en cuenta que el plazo de la actual CD venció en septiembre y se está gobernando con una prórroga, todo compromiso a futuro que implique una decisión que exceda el presente mandato deberá ser refrendada por Asamblea. Es decir que sobre la base de la letra chica del estatuto, el club no podría oficializar una transferencia u otra operación mientras exista una prórroga y sí debería consultar a los socios que seguramente terminarían aprobando la salida del juvenil menor de edad que además no tiene pasaporte comunitario.