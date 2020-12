Jorge Vivaldo: “Sabíamos que iba a ser muy parejo”

Tras la victoria contra J. J. Urquiza, el plantel de Villa San Carlos no trabajó durante la jornada de ayer, y sigue vigente su ilusión de poder alcanzar un partido decisivo para lograr el ascenso a la B Nacional, luego de conocerse los resultados de los otros competidores en el torneo de la B Metropolitana.



Jorge Vivaldo, el entrenador que llevó al equipo a ascender el año pasado de la C a la B, admitió que “se siente mucho el tiempo que estuvieron parados los jugadores. Además de haber sufrido muchos lesionados y haber tenido varias bajas en comparación al torneo anterior, los jugadores han sentido mucho los ocho meses sin competencia. Se nota en la cancha”, comentó el Flaco.



Además, reconoció que de antemano sabía que el Reducido iba a ser muy parejo. “Sabíamos que esto iba a ser así, el sábado contra Urquiza sufrimos para ganar un partido que a lo mejor antes lo podíamos resolver de otra manera. Es un torneo corto, en el cual se pone en juego muchas cosas en muy poco tiempo y eso se nota en cada partido como una final”, contó el técnico.



Vivaldo está conforme con la dirigencia que encabeza Juan Carlos Tocci, pero admitió que se fueron algunos jugadores importantes que habían aportado cosas que hasta el momento algunos refuerzos no pudieron resolver.



Cabe resaltar que por la Zona Campeonato el resultado negativo de sus rivales fue la victoria de Almirante Brown 2 a 0 sobre Comunicaciones, con tantos de García, de penal, y Torres. La Fragata tiene siete puntos y le sacó tres de distancia al elenco de Berisso, con seis puntos en juego por delante, además si gana el grupo, subirá de categoría de manera automática, ya que fue el campeón del torneo disputado de agosto a diciembre de 2019.



Mientras tanto, en el otro duelo se vieron las caras Acassuso y Tristán Suárez que empataron sin goles, lo cual es un buen resultado debido a que ninguno pudo sacar diferencias en la tabla de posiciones. El Lechero es el único que puede complicar, porque si gana sus dos encuentros por delante, Almirante solo suma tres puntos, y el Celeste hace puntaje perfecto, podrá ascender.



A los dirigidos por Jorge Vivaldo les resta jugar en Agronomía frente a Comunicaciones, mientras que cerrará su participación en el grupo contra ni más ni menos que el actual líder, Almirante Brown, lo que puede ser un choque decisivo para intentar llegar a la final por el ascenso ante este mismo rival.



El campeonato tiene a los equipos de la siguiente manera: el puntero es Almirante Brown con 7 puntos; segundo Tristán Suárez con 5; tercero San Carlos con 4 unidades; luego comparten puntaje Acassuso y J. J. Urquiza, ambos con 3 puntos, y último se ubica Comunicaciones con una unidad.