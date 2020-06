Caniggia y la chance de sumarse a Gimnasia: "Siempre hay posibilidades"

Tal como se informó hace unas semanas, el exdelantero de la Selección Argentina, campeón de la Copa América 1991 y autor de goles emblemáticos como el de Brasil en el Mundial de 1990, Claudio Paul Caniggia, podría sumarse a colaborar con el cuerpo técnico de Diego Armando Maradona en Gimnasia, cumpliendo un rol de asistente en los trabajos de definición y haciendo una labor complementaria a la que viene realizando el cuerpo técnico.

Esta tarde, y durante una entrevista con el canal TyC Sports, el Hijo del Viento no descartó la chance de sumarse al cuerpo técnico del Diez en Gimnasia para trabajar con los delanteros.

"Fue una charla informal y preferiría no comentar nada por el momento", confió el Pájaro.

Asimismo, y dándole un guiño al Lobo, expresó que "siempre hay posibilidades" de concretarlo. "No he sido entrenador ni he estado en la parte técnica, pero eso no quiere decir que no pueda hacerlo", amplió el exdelantero al programa.

De ser así, el Lobo agotará las instancias para sacarle rédito comercial a la figura del “Pájaro” con Maradona, quienes podrían mostrarse nuevamente juntos, pero ahora en Estancia Chica, conforme ocurrió hace algunos meses cuando Cani se hizo presente en el estadio del Bosque para ver los partidos del equipo de su amigo.