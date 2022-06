Carbonero se hizo la revisión y Pellegrino salió al cruce

Ayer por la mañana sorprendió a todos la imagen de Johan Carbonero entrando a una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires acompañado de gente de Racing para hacerse la revisión médica, ya que esta iba a efectuarse el martes, después de que se cierre el acuerdo que se hizo en las últimas horas para que el colombiano se ponga la casaca albiceleste.

Luego de dicha revisión médica, Carbonero habló en la televisión, donde afirmó que estaba muy agradecido a la gente de Gimnasia y que para el lunes iba a ser decisión de Fernando Gago si jugaba o no, ya que él estaba al 100% y con ritmo de juego. La sorpresa con estas declaraciones siguió porque todavía no fue presentado como nuevo jugador de la Academia; y además, horas más trade, Gabriel Pellegrino salió al cruce.

En medio del lanzamiento del Club de Campo Estancia Chica, el mandamás tripero habló con diferentes medios acerca de esta situación del atacante del Mens Sana y fue clarito: “Carbonero no tiene permiso nuestro para hacer la revisión médica. Si lo está haciendo es una cuestión particular, aunque yo no lo he visto hacerlo y me estoy enterando ahora”.

De esta manera habrá que ver qué sucede hoy, pero lo cierto es que ayer el colombiano no estuvo en Abasto y se hizo la revisión médica. Por eso, este domingo tampoco estaría bajo las órdenes de Néstor Gorosito, salvo un llamado de atención de la dirigencia albiazul, quienes siguen afirmando que están muy cerca de cerrar el acuerdo pero que no se cerró.

Vale recordar que, como informó El Clásico en la edición de ayer, el Lobo está en desventaja en esta negociación. Es decir, Racing comprará el 75% del pase (50% a GELP y 25% a Once Caldas) a 3.800.000 dólares; pero, como desde calle 4 le deben 1.500.00 de dólares a los colombianos, todo ese dinero iría para a ellos. En La Plata solo recibirían un resarcimiento económico de entre 500.000 y 900.000 dólares por interrumpir el contrato del futbolista.