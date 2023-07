Carlo Ancelotti será el nuevo entrenador de Brasil

Carlo Ancelotti será el nuevo técnico de Brasil para la copa américa 2024. Mientras tanto, hasta el arribo de Ancelotti, estará de manera provisoria en el cargo el actual entrenador de Fluminense Fernando Diniz.

El italiano siempre se mostró interesado en el puesto de la Selección de Brasil pero también deseaba cumplir su vínculo con Real Madrid, por lo que esta temporada 2023/24 será la última en la Casa Blanca tras un extremadamente exitoso segundo ciclo en el cual logró salir campeón de la Champions League en la temporada 2021/22 al derrotar a Liverpool en la final.

Con la llegada del actual entrenador del Real Madrid al seleccionado de Brasil no sólo es relevante por lo importante del nombre del entrenador sino también porque rompe con una "regla no escrita" del Scratch: la de no contratar directores técnicos extranjeros. De hecho, la última vez que Brasil había sumado a un DT extranjero fue en 1965, cuando la CBF puso a cargo al argentino Filpo Núñez, quien en ese momento estaba al frente de Palmeiras.

En aquella oportunidad, la Confederación Brasileña de Fútbol le pagó al entrenador argentino y a sus dirigidos para que representen al combinado nacional en un amistoso ante Uruguay, que terminó 3-0 en favor de la Canarinha. Desde ese entonces, el conjunto brasileño no volvió a contar con un extranjero en su banco de suplentes. Ahora, todo parece estar encaminado para que el histórico entrenador italiano tome las riendas del equipo que tiene a Neymar como su máxima figura.