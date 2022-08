Cataldo, el cerebro de ADIP, celebró el campeonato

El entrenador de la Agrupación Deportiva Infantil Platense (ADIP), Christian Cataldo, dialogó en exclusiva con este multimedio luego de lo que fue la consagración del Naranja en la Liga Amateur Platense de Fútbol tras vencer por 5 a 1 a la Asociación Coronel Brandsen.

“Tengo una alegría bárbara, las imágenes de los chicos me las voy a llevar a la tumba. No hay nada mejor que ganar en esta cancha, que tantas alegrías me dio a lo largo de mi carrera”, comenzó.

Luego, agregó: “Estoy muy contento. Hace más de 20 años que estoy vinculado al club. La cancha me vio ganar, le agradezco mucho a Cambaceres”. Y cerró: “Esto es fútbol, los chicos hicieron un gran esfuerzo para afrontar este partido”.

“Ser campeón con ADIP es la gloria”

Gerónimo Crocce fue una de las grandes figuras que tuvo la Agrupación Deportiva Infantil Platense en el estadio 12 de Octubre de Defensores de Cambaceres en Ensenada. Allí ADIP goleó por 5 a 1 a la Asociación Coronel Brandsen, en una verdadera fiesta de goles, pero también del fútbol, ya que todo transcurrió con total normalidad.

En diálogo con El Clásico, el defensor admitió: “Esto fue una fiesta. Ser campeón con ADIP es la gloria. Dimos un gran fútbol”.

“Este club es mi vida, estoy todos los días acá. Somos una familia, como decimos nosotros, la Familia Naranja, es muy hermoso”, completó.