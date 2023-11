Cavani fue convocado a la Selección uruguaya y no podrá estar ante el Pincha

El delantero de Boca Edinson Cavani fue convocado por Marcelo Bielsa para disputar la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con Uruguay.

El charrúa regresa a la Celeste, en la que no juega desde Catar 2022, y así no estará disponible en el equipo de Mariano Herrón para la semifinal de la Copa Argentina frente a Estudiantes de La Plata.

El atacante de 36 años no podrá ser de la partida en el cruce ante Estudiantes, que será el próximo miércoles 22 de noviembre, en sede y horario todavía por definirse, por una de las semis del certamen federal. Será una baja sensible para el Xeneize, que apuesta todas sus fichas a levantar el título para obtener boleto a la próxima Copa Libertadores, certamen en el que viene de caer en la final. El futbolista nacido en Salto regresa a su seleccionado del que no era parte desde la última cita mundialista, en la que los sudamericanos se quedaron afuera en la fase de grupos y tendrá su primera vez al mando de Bielsa.

De esta manera, el campeón de América con su país será parte del seleccionado uruguayo que visite a la Argentina este jueves en la Bombonera, y que luego debe recibir a Bolivia. Por esto, mañana jugará ante Newell’s y en las horas siguientes se sumaría a la Selección.

El surgido en Danubio de su país ha disputado 136 partidos con la Celeste y convirtió 58 goles. Si bien es el séptimo máximo goleador en actividad a nivel mundial, no transita su mejor momento en el Xeneize, en el que logró solo tres gritos en 15 partidos y arrastra una sequía por la que se ganó algunas críticas. Aun así, Bielsa vuelve a apostar por él tras un inicio de ciclo en el que no llamó a los históricos.