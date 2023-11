Mundial de talla baja: habló el entrenador de Paraguay

El pasado viernes Argentina le ganaba por 3-1 a Paraguay en la final del primer Mundial de talla baja en el Polideportivo Islas Malvinas, cuando el conjunto guaraní se retiró del encuentro antes de finalizar el primer tiempo debido a su descontento con el arbitraje.

Luego de esta polémica, el combinado albiceleste fue proclamado campeón y es por eso que el entrenador del seleccionado paraguayo, Raúl Arviniagalde, mostró su descontento este sábado.

“Fue una vergüenza lo que pasó. Yo les dije a mis jugadores para retirarnos, no podíamos prestarnos a este robo. Era un lindo partido. Ganábamos 1 a 0 y nos dimos cuenta de que el tablero del tiempo a veces no corría y nos empezaron a llenar de faltas. Teníamos dos acumuladas y de repente en la siguiente ya saltó a cuatro faltas”, sentenció el director técnico.

Además, sus dichos no quedaron ahí y siguió con las críticas al cuerpo arbitral: “Se notaba que podía pasar esto con los árbitros. Desde el primer día fue así. Por eso, lo único que queríamos era que no fueran árbitros argentinos. Los árbitros eran estudiantes, ni eran profesionales. No puede ser eso. Es real que nos ofrecieron cambiar de árbitros e incluso empezar de cero el partido de vuelta. Lo único que queríamos era jugar con árbitros de otra nacionalidad, no argentinos”.