Cavani rompió el silencio tras su sanción: "No la comparto"

Una insólita sanción de tres partidos y 100 mil libras, fue la sanción que recibió Edinson Cavani por parte de la Federación Inglesa de Fútbol. El ente lo castigó por un mensaje en una historia de Instagram, que protagonizó el delantero de Manchester United donde le decía "gracias negrito" a un amigo, de forma cariñosa.

Pese a sus explicaciones, la federación no dio marcha atrás y lo sancionó. Ante esto, Cavani expresó: ”Hola a todos. No me quiero extender mucho en este momento incómodo para mí. Quiero compartiles que acepto la sanción disciplinaria por saberme ajeno a las costumbres idiomáticas inglesas, pero no la comparto”, detalló en el comunicado que emitió".

Y continuó: “Pido disculpas si ofendí a alguien con una expresión de cariño hacia un amigo, nada más lejano en mi intención. ¡Quienes me conocen saben que mi esfuerzo siempre busca la alegría de los más simples!”, añadió el ex goleador del París Saint-Germain. ”Agradezco las innumerables muestras de apoyo y cariño, mi corazón está en paz, porque sé que siempre me expresé con cariño de acuerdo a mi cultura y forma de vida. Les mando un abrazo sincero”.

La imagen de la polémica