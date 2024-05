Cavani y Suárez, en la prelista de Bielsa para Uruguay

Después de la polémica por las ausencias de Edinson Cavani y Luis Suárez en Uruguay al mando de Marcelo Bielsa, ahora el argentino tomó una decisión contundente con el delantero de Inter Miami. Es que, al haberse conocido la prelista rumbo a la Copa América, el compañero de ataque de Lionel Messi en Estados Unidos figura entre los anotados. También asoma el jugador de Boca, que viene teniendo un gran presente con sus goles y, sobretodo, con lo que fue la última participación del Xeneize en la Copa Sudamericana en Paraguay.

Sin embargo, hubo sorpresa en Boca al leer otro nombre del club en esa lista de preseleccionados de Bielsa, que cuenta con 40 jugadores. La particularidad es que no se trata de Miguel Merentiel, de buen presente, sino de Marcelo Saracchi, quien fuera ya convocado por el Loco en una anterior gira amistosa. El lateral izquierdo, sin embargo, la tendrá difícil para integrar la lista definitiva de la competencia. Primero porque no juega con continuidad, considerando que se encuentra detrás de Blanco en la consideración de Diego Martínez y compite con jugadores habitualmente titulares en sus clubes y de reconocimiento, como Matías Viña (Flamengo), Joaquín Piqueréz (Palmeiras), Lucas Olaza (Krasnodar y ex Boca) y Mathias Olivera (Napoli).