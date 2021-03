Cecchini: “Estoy pensando en el clásico, lo conozco al Corcho Rodríguez y algo vamos a apostar”

Feriado de memoria y reflexión en la ciudad. Emanuel Cecchini no quiere relajarse, pese a la goleada de Gimnasia por 5 a 0 ante Dock Sud.



Después de un año, el volante central jugó un partido completo y encima marcó un gol. Tras el entrenamiento de la tarde, quien asoma como un gran refuerzo para las próximas tres semanas en el Lobo, cuando se tenga que jugar el clásico contra Estudiantes, atendió de forma exclusiva a El Clásico del diario Hoy.



Desde sus inicios en el fútbol, hasta su idolatría por Fernando Gago y su amistad con Jorge “Corcho” Rodríguez, una charla distendida para empezar a palpitar el partido más importante del semestre en la ciudad.

—¿Qué recordás de tus inicios en el fútbol?

—Arranqué a jugar cuando tenía cinco años en Ingeniero Huergo y recién a los 13 llegué a Banfield para hacer toda la carrera hasta llegar a Primera.

—Naciste en 1996, ¿a quién tenías como referente cuando arrancaste a jugar en fútbol infantil? ¿Quién era tu ídolo?

—Fernando Gago. Siempre quería imitarlo. Después me tocó tener como entrenador a Matías Almeyda, que también en mi posición me enseñó un montón de cosas y pude aprender mucho con él.



—Si no hubieras sido futbolista, ¿a qué deporte te hubieras dedicado?

—Al pádel. En la actualidad no estoy practicando, pero cuando puedo jugar con amigos a ese deporte lo hago.

—Hace más de un año que no jugabas un partido completo, ¿cómo estás 24 horas después?

—La verdad es que me sentí bien y no siento las secuelas del partido. Es cierto que por un motivo o por el otro hacía un año que no jugada 90 minutos de corrido. Estoy muy contento y agradecido al cuerpo técnico y mis compañeros. Todavía me falta un poco en lo físico, pero lo voy a ir ganando si puedo seguir jugando.



—¿Quién te convenció de venir a Gimnasia luego de estar en el exterior?

—Mariano (por Messera) me dio la confianza. Antes de venir tenía que recibir esa confianza que me termine de inclinar a tomar la decisión. Por suerte él me habló y me convenció. Estoy muy contento.

—La Zona 2 está muy pareja y cerrada, ¿el único objetivo es clasificar entre los cuatro primeros?

—Yo creo que vamos por el buen camino para terminar entre los cuatro primeros puestos.

—¿Tu objetivo personal es consolidarte en Gimnasia y regresar a Europa el año que viene?

—Me fui muy chico al exterior. Obviamente si puedo regresar el día de mañana a Europa lo haré. Pero en principio tengo la mente puesta en Gimnasia.

—Después de la goleada, ¿qué le decís al hincha del Lobo?

—Que estamos bien. Que sabemos que no nos podemos relajar y que queremos seguir haciendo las cosas como nos vienen saliendo. El mensaje es ese. Que sentimos que estamos bien.

—En 20 días se juega el clásico con Estudiantes, ¿están pensando en ese partido?

—En lo colectivo no, pero en lo personal sí. Soy muy amigo del Corcho Rodríguez, y ya estamos palpitando el clásico de abril en un grupo de amigos que tenemos en común. Seguramente vamos a hacer alguna apuesta y ojalá que la pueda ganar yo.