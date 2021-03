Proponen el 15 de abril como probable fecha de la Asamblea en el Lobo

Finalmente ayer, lejos de ser un feriado tranquilo en el que los celulares no estuvieron activos en el Lobo, se definió como fecha tentativa para la posible realización de la Asamblea anual de socios el 15 de abril.



Allí, la Comisión Directiva defenderá el balance y el ejercicio económico correspondiente al período 2019/2020, que quedó pendiente desde el año pasado por la pandemia.



Si bien el 15 de abril caerá jueves, no será descabellado para la historia del club, que ya supo impulsar actos institucionales los días hábiles de la semana. En este caso, además, sería la renovación parcial de autoridades, para la cual se requerirá de la aprobación de los presentes.



A los fines de cumplir con los protocolos y requisitos que establece Personas Jurídicas y la Municipalidad de La Plata, el acto podría organizarse en alguna de las sedes que tiene el club y que garantice que pueda hacerse al aire libre.



Sería con un límite de cupo de socios presentes y al ser al aire libre, ya sea en Estancia Chica, en el Bosquecito o en los jardines del estadio, se correría el riesgo de una posible postergación o baja en la concurrencia de personas si llegara a llover o resulta una jornada con bajas temperaturas, ya que en abril se siente mucho más el otoño que en marzo.



La fecha tentativa del 15 de abril se viene manejando entre los dirigentes que tienen a cargo la organización de este acto institucional, y todavía no fue confirmada de manera oficial.



Según se supo, hubo conversaciones preliminares, sondeos e intercambio de opiniones para conseguir la aprobación de los organismos encargados de brindar la aprobación y todo hace indicar que la fecha de la primera quincena de abril, conforme este diario venía informando, será la más apropiada. Esto, entre otras cosas, porque en el caso de tener que afrontar una segunda ola de contagios de coronavirus en el transcurso del invierno, muy difícilmente se pueda organizar una Asamblea al aire libre durante los meses de mayo, junio y julio. Y si se sigue postergando, se correría el riesgo de llegar a la primavera, cuando se cumplan dos años de la última Asamblea, sin una exposición frente a los socios por los actos institucionales y las decisiones que se fueron tomando en los primeros 15 meses del segundo mandato de Gabriel Pellegrino como presidente del club.