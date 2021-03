Imperdible revelación: Paolo Goltz contó por qué no le atendía el teléfono a Maradona

En las últimas horas el ex defensor de Gimnasia, Paolo Goltz, reveló el misterio de por qué no le atendía el teléfono a Maradona después de los partidos en su paso en el Lobo. El jugador llegó de la mano del 10 y automáticamente se convirtió en su capitán.

“Diego me había llevado a un partido amistoso con la Selección en 2010, de ahí lo conocía. En diciembre de 2019 me empezó a llamar para ir a Gimnasia”, reconoció el entrerriano en diálogo con ESPN.

Fue tal la motivación de tener nuevamente a Maradona como entrenador que Goltz dejó la pelea del torneo con Boca por luchar la permanencia con el Lobo. “Me habían llamado de otros clubes pero la llamada de Diego a uno lo moviliza, para mí fue importante. Era un desafío importante y quería estar porque era Diego. No dudé un segundo, hice todo para ir a Gimnasia y estar con él”, expresó.

En este contexto, y en continuidad con la entrevista, surgió la pregunta ¿Por qué no lo atendió la primera vez que Maradona quiso convocarlo para el Tripero?, a lo que Paolo confesó:

“No lo tenía agendado. Cuando pasa eso, no atiendo el teléfono. Después de ese llamado me llegó un mensaje: ‘Soy Diego DT, atendeme’”, contó entre risas. Y agregó: “Era lo que me decía siempre después de los partidos. Él cambiaba muy seguido de teléfono, me llamaba tarde a casa y no atendía porque no conocía su número. De nuevo decía ‘soy Diego DT, atendeme’ y lo tenía que llamar”.

Sobre las últimas imágenes que se vieron de Diego durante la pandemia por el coronavirus, reflexionó y opinó: “Creo que todos tuvimos un deterioro personal por no salir y estar encerrados. Quizás él era el que más necesitaba salir. Cuando iba con nosotros a los entrenamientos se lo veía contento y disfrutar. Nosotros disfrutábamos también porque se lo veía bien”.

Y cerró: “El tema de la pandemia, su salud y que no pudo ir muy seguido (a los entrenamientos y partidos) a él lo complicó. Intentábamos que esté con nosotros porque sabíamos que le iba a hacer bien”.