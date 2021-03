“Sé que tengo la capacidad de ocupar un lugar en beneficio de Estudiantes”

El próximo 27 de marzo se llevará a cabo la renovación de autoridades en Estudiantes, la cual se realizará en Uno. La misma tendrá una lista, donde el candidato a presidente será Martín Gorostegui, y tendrá el regreso de un campeón, Marcos Angeleri. El lateral que se consagró en el Apertura 2006 y en la Libertadores 2009 tendrá un rol importante dentro del área del Fútbol Profesional. En este sentido, Angeleri dialogó con El ­Clásico y contó sus sensaciones luego de su retorno al club.

“Muy emocionado de volver. Se dio así de esta manera. Siempre me veía ligado al fútbol desde este lugar y no de otro. No me veía como entrenador de fútbol o como parte del cuerpo técnico, con lo cual el rol de dirigente era lo que quería para continuar ligado al fútbol. Y bueno, se dio la posibilidad ahora que hubo un cambio de lista, que quisieron contar con mi presencia”, comenzó contando el exjugador del Pincha.

Sobre sus aspiraciones en este nuevo rol, expresó: “Entiendo que puedo aportar y colaborar en el club. Sé que tengo la capacidad de ocupar un lugar importante en beneficio del club y por eso tomé la decisión de aceptar y formar parte de la Comisión Directiva”. Además, detalló:

“Mi principal rol en el club va a ser poder estar a disposición de cualquier área o cualquier lugar en donde la gente que está a cargo de la institución en este momento consideré que yo puedo aportar algo. Mi objetivo es brindarme ciento por ciento y estar a disposición. En principio voy a estar en el área de Fútbol y en lo que pueda llegar a darle al club para beneficio del mismo, ese va a ser mi objetivo”.

En cuanto al área donde se va a desenvolver, dijo: “Puedo aportar tanto en la estructura del Fútbol Profesional como en el del Fútbol Juvenil porque las viví y las transité a las dos. Va a ser un poco el rol mío. Estar un poco en un lugar y un poco en otro. Brindar todo mi conocimiento y capacidad”.

“El crecimiento del club en lo institucional y a nivel futbolístico es impresionante. Hoy en día estás entre los mejores clubes de la Argentina en cuanto a la venta de futbolistas, así que eso no es un dato menor, eso marca que estás trabajando bien en inferiores del club y trabajando bien en Primera división. Digamos que este es el camino correcto”, finalizó Angeleri respecto al presente de Estudiantes.