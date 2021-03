Hizo valer la lógica: Gimnasia aplastó a Dock Sud y está en octavos de la Copa Argentina

En el Alfredo Beranguer de Temperley, Gimnasia aplastó 5-0 a Dock Sud gracias a los tantos de Johan Carbonero, Matías Pérez García, Emanuel Cecchini, Nicolás Contín y Eric Ramírez. De esta forma y a pura efectividad, el Lobo se metió en octavos de final de la Copa Argentina y enfrentará a Argentinos Juniors.

Una primera parte que Gimnasia sacó adelante por la efectividad que tuvo y por la diferencia de jerarquía. Si bien el Docke le jugó de igual a igual y le generó peligro al arco de Insfran, el Lobo se mostró muy arrollador en su faceta ofensiva, ya que en tan sólo dos minutos abrió el marcador.

Pase filtrado de Cecchini, para que Carbonero se meta dentro del área y le pique la pelota a Monzón, para el 1-0. Después el elenco de la C lo inquietó, con un remate de Díaz que controló el arquero Albiazul. Y nuevamente, Gimnasia pegó: Pérez García remató desde afuera del área y gracias a un desvio de Medina, puso el 2-0.

Después del segundo tanto, todo fue de Gimnasia y la impotencia de Dock Sud se hizo presente, realizando fuertes infracciones como una patada en la rodilla a Carbonero. El tercero llegó de la mano de Emmanuel Cecchini, quien con una buena definición, liquidó el encuentro en el cierre. El exvolante de Banfield, fue de lo mejor de la primera etapa junto a Carbonero y Pérez García.

En el complemento, nada cambió y Gimnasia siguió siendo arrollador: a los 50', tras una buena jugada de Ramírez, Contín controló el pase del volante y con el arco en soledad, puso el 4-0. Con el encuentro liquidado y con mucho por jugar, el equipo Tripero jamás bajó el pie del acelerador.

Así, seis minutos más tarde, Ramírez tuvo su chance y no falló, marcando de derecha el 5-0. Después la dupla Messera-Martini apostó al recambio y el equipo no bajó la intensidad, generando algunas chances que falló. Por su parte, el Docke tuvo dos aproximaciones, pero erró en la puntería y no logró descontar. Se destacó una salvada de Palazzo en la línea, tras un remate de Cachete Oberman.

De esta forma, Gimnasia extendió su buen momento e hizo valer la lógica, para avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina. Más allá de los buenos rendimientos, se destacaron los minutos de los juveniles Palazzo, Miramón y Cocimano, como también del debut de Bautista Barros Schelotto. En la próxima instancia, se enfrentará al siempre difícil Argentinos Juniors.

Formaciones

Gimnasia (5): Insfran, Weigandt, Morales, Palazzo, Licht, Mancilla, Cecchini, Pérez García, Miranda, Carbonero y Contin. DT: Messera-Martini

Dock Sud (0): Monzón; Medina, Tula, Tambirelli, Orellana, Díaz; Modón, Pérez Espósito, Visser, Giménez; Caruso, Chávez. DT: Guillermo de Lucca

Goles: 02' Carbonero (Gim), 29' Pérez García (Gim), 42' Cecchini (Gim), 50' Contín (Gim), 56' Ramírez (Gim)

Árbitro: Ariel Suárez

Estadio: Alfredo Beranguer