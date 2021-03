Oficializan la Lista 11 en Estudiantes y podrían investigar a la Comisión Electoral

La renovada Comisión Electoral que constituyó Estudiantes para coordinar y supervisar la renovación de autoridades del próximo sábado a la mañana en el gimnasio del estadio de 1 y 57 hizo oficial la Lista 11. La misma fue pre­sentada el último lunes y llevará como figura referencial a la presidencia al socio Martín Gorostegui.



Conforme establecen los pasos protocolares fijados en el estatuto del club, desde el lunes hasta ayer los socios Fernando Salvioli, Raúl Caro Betelú y Matías Godoy estudiaron y confirmaron los requisitos de los 28 integrantes de la lista para poder formar parte de la nueva Comisión Directiva a partir del mes de abril.



En el caso de la Lista 11 ADN Estudiantes, se revisaron los antecedentes de los nuevos 11 dirigentes que no venían trabajando en el club, y se concluyó en que todos cumplían con los requerimientos para ser dirigentes de la institución en el próximo mandato.



Para la Asamblea del sábado a la mañana en el estadio de 1 y 57 se espera una importante concurrencia: será la primera en la historia que se haga en el renovado estadio de 1 y 57, en el bajo tribuna de 115, donde funciona un gimnasio que tanto la Municipalidad de La Plata como las autoridades de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas habilitaron para 360 personas. En ese número se contemplan los socios del club, pero habrá cerca de 60 personas más, entre los miembros de la actual Comisión Directiva, empleados y personal de ceremonial y logística que deberá garantizar que se pueda trasmitir correctamente el acto para los socios que estén conectados de manera virtual.



Por otro lado, un grupo de socios analiza por estas horas la posibilidad de hacer una presentación, a los fines de aclarar los motivos por los cuales los integrantes de la Comisión Electoral que se confirmó para coordinar y supervisar el acto de renovación de autoridades no estuvieron presentes el domingo en la sede social del club atendiendo a eventuales interesados que hubieran querido consultar el padrón y presentar una lista alternativa.



En la ciudad de La Plata era un secreto a voces que no habría sorpresas de último momento y que la oposición no se iba a presentar. Los plazos establecidos para el trabajo como integrantes de la comisión por parte de los socios Raúl Caro Betelú, Salvioli y Godoy tenían vigencia durante todo el fin de semana. Pero la sede de calle 53 permaneció cerrada durante todo el domingo.