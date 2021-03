Se pusieron en marcha las Eliminatorias de Europa

Las Eliminatorias europeas se pusieron en marcha y con su inicio comenzaron las sorpresas en la lucha por la clasificación a la máxima cita del fútbol. La primera gran potencia en hacer resonar los pronósticos fue Holanda, que cayó como visitante ante Turquía por 4 a 2 en el partido inicial. El encuentro, correspondiente al Grupo G, se jugó en el estadio Olímpico Ataturk, de Estambul.



La gran figura del partido fue el delantero turco Burak Yilmaz (de Lille, de Francia), autor de tres goles (el segundo de penal). Hakan Calhanoglu marcó el tanto restante del seleccionado local y descontaron Davy Klaassen y Luuk de Jong para la selección naranja. Holanda, entonces, comenzó con un tropiezo en la búsqueda de la clasificación al próximo Mundial de Catar 2022 luego de su ausencia en Rusia 2018 en la que no pudo ni siquiera ingresar en la fase de grupos.



También Francia tuvo su presentación. La última selección campeona empató por 1 a 1 ante Ucrania que dirige el exdelantero Shevchenko. El gol francés llegó por medio del jugador del Barcelona, Antoine Griezmann, que abrió el marcador a los 19 del primer tiempo y el empate ucraniano fue tras un infortunio gol en contra de Kimpembe a los 13 minutos del complemento.



La jornada de hoy contará con el debut de cuatro potencias del Viejo Continente como Alemania, Italia, España e Inglaterra, los seleccionados que suman 10 títulos mundiales e iniciarán su camino a la próxima Copa del Mundo.



Alemania recibirá a Islandia (Grupo J), Italia hará lo propio con Irlanda del Norte (Grupo C), España será local ante Grecia (Grupo B) e Inglaterra jugará en casa frente al débil equipo de San Marino (Grupo I), todos desde las 16.45 de la Argentina.



En total serán 13 los cotejos y solo dos comenzarán a las 14, Israel-Dinamarca (Grupo F) y Bulgaria-Suiza (Grupo C); el resto tendrá como horario de inicio a las 16.45.



En esta Eliminatoria intervienen 55 equipos con Catar como invitado e integrando el Grupo A junto con Portugal, Serbia, Irlanda, Luxemburgo y Azerbaiyán, presentándose en cada jornada en Europa con el equipo que tendrá fecha libre.

Los 55 equipos se dividen en 10 grupos: cinco de seis equipos y cinco de cinco seleccionados.



Conseguirán la clasificación directa para el Mundial de Catar, a celebrarse desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre del año próximo, los 10 primeros de cada grupo.



Los segundos de cada grupo, otros 10 equipos, pasarán a una segunda fase a la cual se suman los dos mejores seleccionados del ranking de la Liga de Naciones de Europa, quedando 12 equipos que se eliminarán en dos etapas. De esas dos etapas, tres equipos lograrán clasificarse al Mundial.