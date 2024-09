Chiquito Romero fue sancionado y pidió disculpas

Después de que se conociera su suspensión por dos partidos a causa de la pelea con un grupo de socios de Boca en la Bombonera, Sergio Romero salió a pedir disculpas nuevamente por la imagen que dio tras la derrota del equipo de Diego Martínez en el Superclásico ante River. Además, contó que le explicaron los motivos de su sanción y reclamó que hubo penal de Franco Armani sobre Milton Giménez en el gol anulado por mano en el cierre del encuentro.

“Quiero expresar lo arrepentido que estoy de lo que sucedió. Uno es profesional y hay que saber que uno tiene que tener la mente en frío y meterse al vestuario. No pude controlarme en ese momento, estaba enojado con el árbitro porque pensaba que lo de Milton había sido gol. Tuve una reacción fea y pedí disculpas al presidente, a mis compañeros y a mi familia. Hay que tratar de tirar para adelante para seguir con la situación”, expresó en una charla con el canal de Boca.

De acuerdo a los videos que circularon como reguero de pólvora en las redes sociales y las cámaras de la transmisión oficial, Chiquito reaccionó intempestivamente a un grupo de fanáticos que lo insultaron cuando se encaminaba hacia la zona de vestuarios. El golero saltó la valla y se midió cara a cara con ellos, pero la situación (contenida por sus compañeros y los empleados de seguridad) no pasó a los golpes de puño. “Tuve una reunión después del entrenamiento. Me comunicaron la sanción y obviamente entiendo que, cuando sucede un acto de esta magnitud, tiene que haber una sanción, para que no se vuelva a repetir. Hablamos un poco de eso y del partido. Hay que tratar de sacar al club adelante entre todos”, finalizó.