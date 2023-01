"Chirola" Romero: "Seguiremos trabajando con sacrificio, humildad y trabajo, como me enseñaron acá"

Aunque solo restaban detalles para que se haga oficial, en el mediodía de hoy Gimnasia presentó a Sebastián Romero como el nuevo entrenador de la institución.

El nuevo entrenador del Lobo detalló: "Muy contento por este momento, sinceramente no esperaba hoy ser el técnico de primera, estábamos haciendo un muy buen trabajo y dada la situación del Club, Mariano me propuso esta posibilidad y era difícil decir que no porque además iba a ser complicado traer otro cuerpo técnico".

"Creo que con todo nuestro cuerpo técnico no dudamos, estamos listos para empezar a trabajar y vamos ganando el tiempo perdido anteriormente y en un lugar donde todos queremos estar", añadió.

En ese sentido, "Chirola" afirmó que se encuentra "Muy feliz de esta situación, uno ve su vida y se emociona, me fueron pasando cosas desde muy chico acá y me siguen pasando", y agregó: "Seguiremos con sacrificio, humildad y trabajo, como me enseñaron acá, se lo inculcaré a los jugadores".

"Vamos a ser un equipo muy competitivo, no tengo dudas. Me encuentra bien, con dos años de trabajo previos en la reserva, me siento preparado y capacitado. Tengo la ventaja de conocer el Club y a los jugadores", aclaró.

"Fui creciendo con Timoteo, con esa metodología y ese trabajo, creo en esa forma. Me gustan los equipos que son protagonistas, intensos, agresivos y con situaciones de gol. De a poco vamos trabajando y eso les queremos inculcar a los jugadores", explicó Romero.

"Tenemos cuatro amistosos, el tiempo nos apremia y tenemos que tratar de alcanzar todo lo que precisa el jugador para el comienzo de la competencia", aseguró. El entrenador afirmó que tendrán once días con jornadas de trabajo y un solo día de descanso antes del comienzo del torneo.

"Estamos obligados a dejar todo cada domingo para que el hincha se vaya feliz a la casa", explicó en su primera conferencia de prensa desde el predio de Estancia Chica. "Lo único que les pido es que respeten la camiseta, que dejen todo por ella y que el hincha se los va a agradecer", sentenció.