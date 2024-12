Colapinto tuvo un fin de semana para olvidar en Doha

No viene siendo el mejor final de año para Franco Colapinto, que pese a poder disfrutar de sus primeras carreras en la Fórmula 1, en las últimas no pudo tener buenos rendimientos, aunque en esta ocasión la responsabilidad no fue de él. El piloto argentino tuvo que abandonar en el Gran Premio de Catar debido a un incidente donde la ligó de casualidad.

Llegando a la primera curva del circuito, Nico Hulkenberg, hombre de Haas, le dio un golpe a Esteban Ocon, de Alpine, y desgraciadamente este rodado impactó en el Williams, que así se despidió de la anteúltima contienda del año, justamente en Lusail, con una gran emoción debido al vínculo de la Argentina y esta ciudad por el título mundial de 2022.

Todo se dio porque Hulkenberg entró pasado y bloqueado en la frenada de la primera curva rumbo a la derecha, cruzó el auto y le pegó con la parte trasera a Ocon. Colapinto, que venía girando por afuera, sin tener ninguna implicancia, se llevó el trompazo del francés, quedando fuera de la competencia. El alemán fue muy imprudente y pudo seguir en la pista, aunque después abandonó por otro incidente.

“Es una lástima porque no pude hacer nada. En la primera curva y largando atrás, es una boludez lo que hicieron”, aseguró Colapinto, visiblemente enojado por la situación, ya que además esto se suma al abandono en Brasil y el accidente en la clasificación de Las Vegas.

“Fue una carrera divertida y me da bronca no haberla podido correr, hubieron bastantes posibilidades de sumar puntos capaz... Pero bueno, son carreras y es una mala racha nomás”, aseguró el joven de 21 años, que luego se mostró preocupado por los arreglos en su auto pensando en la última carrera del año en Yas Marina.

Todavía sigue el interés de varios equipos por contar con Colapinto, que buscará finalizar bien el año para seguir con sus probabilidades de tener una butaca en 2025.

Victoria para Max

Max Verstappen se quedó con la victoria sin mayores sobresaltos, luego de que el fin de semana pasado se consagrara campeón de la F1 en Las Vegas. El neerlandés no tuvo inconvenientes en la carrera, que finalizó con el hombre de Ferrari, Charles Leclerc segundo y con Oscar Piastri, McLaren, completando el podio.