Insólita definición del TC en La Plata: diluvio, papelitos al auto de Werner y Julián Santero campeón

"No tiremos papelitos, esto no es fútbol”. Fue la advertencia, justo antes de que se largara el Gran Premio Coronación del Turismo Carretera, en los altoparlantes del Autódromo Roberto Mouras de La Plata. En la vuelta previa, hinchas de Chevrolet ubicados a los costado de la recta principal, acababan de lanzar papeles blancos al paso de los autos. Nadie pensó que podía generar un problema hasta que Mariano Werner entró a boxes justo antes de la bandera verde. Fue el principio del final de las ilusiones del entrerriano de ser campeón por cuarta vez. El trofeo, finalmente, quedó en las manos de Julián Santero, que terminó segundo en la carrera final.

La final comenzó con Canapino al frente, escoltado por Fritzler, quien superaba a Santero.

En el sexto giro, Werner, quien quería avanzar en el pelotón, sufrió un despiste que lo complicó. Al instante, ingresó el Pace Car y justo en ese momento, Fritzler, que estaba segundo, se retrasaba y se quedaba con las manos vacías.

A pocos giros para el cierre, Canapino tenía problemas en el Camaro y Ciantini se convertía en el nuevo puntero. Desde ese momento, el balcarceño hizo una diferencia que le permitió cruzar primero la bandera a cuadros y llevarse la victoria. Por su parte, Santero fue segundo y se coronó campeón de TC por primera vez.

Sobre lo ocurrido, Werner setenció luego de la carrera: “Si fue sin querer, perdonarlo, y si fue adrede, hay una justicia divina en todo, así que bueno, me quedo con que no era para nosotros y que el que lo hizo innecesariamente... porque bueno, a las cosas hay que definirlas en la pista. Me quedo con lo mejor del año, con haber dejado todo en cada momento y con seguir teniendo la misma pasión hasta la última curva”.

TC Pista: Scialchi ganó la final y Palazzo levantó la copa

En la jornada de ayer también se desarrolló la final de la última fecha del TC Pista en el autódromo Roberto Mouras. Jeremías Scialchi fue el ganador y Hernán Palazzo se consagró campeón de la categoría. El platense Nicolás Moscardini terminó en el puesto 6.

Scialchi lideró marcando un tiempo de 38:02.491 y detrás de él, en el segundo y tercer lugar respectivamente, se ubicaron Jorge Barrio con una diferencia de +0.634s y Lucas Valle a +1.575s de distancia.