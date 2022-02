Comienza la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional

Luego de la fecha de apertura el fin de semana pasado para la Copa de la Liga Profesional, la segunda jornada será entre semana y comienza hoy.

A partir de las 17, arranca una nueva fecha del campeonato local y tendrá lugar hasta el jueves, día del cierre de la misma.

La acción se pondrá en marcha con el duelo Argentinos Juniors vs. Newell's Old Boys, y otros cuatro compromisos completarán la agenda del día: Rosario Central vs. Vélez: 19.15 por TNT Sports (Zona B); Independiente vs. Arsenal: 19.15 por Fox Sports Premium (Zona B); Lanús vs. Barracas Central: 21.30 por TNT Sports (Zona B) ; y por último, Huracán vs. Estudiantes: 21.30 por TV Pública, ESPN y Fox Sports Premium (Zona B).