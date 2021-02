¿Cómo están las negociaciones Triperas?

El mercado de pases de Gimnasia sigue movido y se esperan más novedades para estos días, ya que ayer hubo noticias rutilantes en el mundo Tripero. Nicolás Contín fue titular en el amistoso contra San Lorenzo y esto se debe a que las negociaciones con Independiente están estancadas, a pesar que se hablaba de un préstamo por un año con un cargo de 160.000 dólares y una opción de compra con monto a definir. En la noche del viernes hubo intercambios de papeles, aunque el Lobo cambió las condiciones y desde Avellaneda ven con malos ojos lo que pretenden en La Plata.



Gimnasia quiere que el cargo del préstamo sea 70.000 dólares pero con una obligación de compra por 2.000.000 de dólares por el 50% si el delantero es convocado en 15 partidos del año. Sin dudas que en el Rojo no están nada convencidos y si no se saca esa obligación de compra o se sube la cantidad de partidos, no habría acuerdo.



Mientras el Lobo jugaba el amistoso, Paolo Goltz tuvo la revisión médica en Colón y además se entrenó con el equipo Sabalero, pero a pesar de que hay un acuerdo por 200 mil dólares, todavía no se arregló el modo de pago ni llegó un centavo a las arcas Triperas por lo que el defensor se manejó a su manera.



Por Jorge Broun se espera que mañana Central deposite los primeros 100.000 dólares para luego hacer todo el papelerío correspondiente a los otros 100.000 dólares que saldrían de los derechos de TV del Canalla.