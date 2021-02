Gimnasia despierta… y a Estudiantes le falta dar el salto

A menos de una semana para el comienzo del nuevo torneo, y a exactamente siete días de enfrentarse con Boca y River, los equipos de nuestra ciudad cerraron la etapa de preparación con dos realidades diferentes.



El Lobo, casi en sintonía con el cierre de su participación en la Copa Maradona, le ganó 1 a 0 a los titulares de San Lorenzo en el estadio Nuevo Gasómetro, dejando en claro que no ha perdido el fuego sagrado que lo llevó a pelear con los más poderosos en el último certamen doméstico.



Si bien en pocos días deberá ponerle certidumbre a un panorama bastante desordenado en cuanto al armado del nuevo plantel, ayer usó a Maximiliano Coronel, quien se mostró recuperado de una distensión en el ligamento de la rodilla y es uno de los principales refuerzos para el equipo de cara al debut.



Además, la dupla técnica pudo utilizar a Weigandt, Ayala, y se apoyó en la experiencia de Brahian Alemán y Matías Pérez García para suplir la ausencia de Caco García (en la mitad de la cancha) y la voz de mando de Paolo Goltz, quien no quiso jugar, pese a tener contrato con el club.



El Tanque Contín, más cerca de Independiente que de quedarse en el Lobo, también fue titular, mientras se espera por la llegada de otro delantero.



Gimnasia, que venía de perder con Argentinos Juniors, se despertó justo a una semana de visitar al último campeón y, pese a salidas de jugadores importantes que abrieron una herida dentro de un grupo que estaba unido y confiado, demostró que volverá a presentar batalla en el torneo que arranca a la vuelta de la esquina.

Perdió Estudiantes y preocupa



La tercera semana de preparación con Ricardo Zielinski en el banco de suplentes cerró con una derrota contra Atlético Tucumán para Estudiantes.



El equipo volvió a fallar en la generación de juego, en la definición, y llamativamente cometió errores groseros al intentar salir jugando que le valieron goles en contra, porque los tucumanos no perdonaron. Javier Toledo, casi con una daga clavada en el corazón por su pasado en el club, decidió facturar sin perdonar.



Los planetas parecen estar cruzados para el Pincha, ya que además de sufrir un gol de un delantero al que dejó ir hace un tiempo, también padeció la impericia de otro delantero como Leandro Díaz, a quien contrató desde Atlético Tucumán, y que ayer hizo un gol en contra.



Zielinski, que conoce muy bien el juego de sus exdirigidos, no supo sacar ventaja de esta condición y, a una semana del inicio del campeonato, el equipo no ha dado signos de haber mejorado con el nuevo entrenador.