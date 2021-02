El equipo perdió y pidieron al Profe Córdoba

Una vez más, como viene ocurriendo desde hace varios meses, hinchas de Estudiantes se acercaron a la vereda del estadio de 1 y 57 para intentar seguir un partido amistoso (en este caso, con Atlético Tucumán) por el enrejado del enorme portón de chapa del bar del club, que permaneció cerrado mientras duró el encuentro.



Anteriormente había ocurrido lo mismo con los simpatizantes que pretendían observar los entrenamientos, que primero el Chavo Desábato y luego el Ruso Zielinski se encargaron de mantener bajo llave, sin la posibilidad de que los fanáticos y la prensa se enteraran de los que estaba pasando.



Tanto hermetismo, sumado a una nueva derrota del equipo, terminó colapsando la paciencia de los seguidores, que encima en las primeras horas de ayer habían tenido problemas para ingresar a la aplicación Estudiantes Play, en donde el club ofrecía seguir el partido con una transmisión partidaria en la que se calificó de “entretenida” la derrota del equipo del Ruso.



“Yo pago un palco y hace un año que no lo puedo usar. Venimos porque somos de Estudiantes y queremos que el equipo gane. Aunque sea, lo vemos por un agujerito y tratamos de alentarlo”, expresó María Brugnoni, una vecina de La Plata que vive en la zona de 2 y 56 y que en el año 2008 desparramó las cenizas de su hermano, fallecido en enero de ese año, en el estadio.



“Los que venimos hasta acá estamos aunque sea un rato tratando de espiar algo, porque queremos seguir al equipo y no podemos”, recordó la fanática, quien además no escondió su fanatismo por Daniel Córdoba, por quien reclamó que regrese a la conducción técnica del equipo.



“Queremos que el equipo gane. Pero no se olviden que cuando nos íbamos a la B nos salvó el Profe Córdoba. El mismo Profe Córdoba al que se llevaron preso a la comisaría Novena porque se metió en la cancha por su amor por Estudiantes, cuando estaba suspendido. Yo lo fui a ver, porque soy vecina del barrio”, expresó esta fanática, quien conjuntamente con otros hinchas se agolparon sobre la vereda de 1 entre 55 y 56 para intentar observar algo del partido y pudieron ver el tanto de Nazareno Colombo sobre el arco de 55.



“Se ve muy poco y da mucha bronca verlo desde afuera”, comentó Delfor, otro fanático en contacto con este diario.