¿Cómo llega Gimnasia al clásico platense?

Luego de una dura derrota, aunque con algunos atenuantes, en su visita a Paraná por 4-1 ante Patronato, Gimnasia deberá empezar a poner la cabeza rápidamente en el clásico platense frente a Estudiantes en 1 y 57. En principio, se jugará el domingo desde las 16.15 con arbitraje de Facundo Tello



Para los dirigidos por Leandro Martini y Mariano Messera las sensaciones tras caer contra Patronato por 4-1 no fueron para nada buenas, sus dirigidos tuvieron un pálido rendimiento desde lo individual, como también desde lo colectivo. El único que se salvó de quedar envuelto en el ojo de la tormenta fue Brahian Alemán, que así y todo terminó el encuentro muy enojado por el rendimiento y el mal arbitraje de Néstor Pitana, en la tarde del domingo.



Lo importante y lo que puede rescatar la dupla técnica del elenco albiazul tiene que ver con que para esta nueva edición del clásico platense va a recuperar a muchos futbolistas. Ayer pudo poner en cancha a habituales titulares como Rodrigo Rey y Harrinson Mancilla, recuperados del coronavirus, como también apareció Maximiliano Coronel, que se mejoró de una lesión. Más allá de que no hicieron mucho peso en el trámite del juego, pudieron sumar rodaje y esto es importante para llegar al interzonal de buena manera.



En estos días se sumarán a trabajar con normalidad el resto de jugadores contagiados que son titulares, entre ellos Marcelo Weigandt, Germán Guiffrey, Víctor Ayala, Matías Miranda y Lucas Barrios. Al que habrá que aguardar es a Johan Carbonero, que seguramente podrá trabajar esta semana, aunque habrá que esperar para saber si puede ser considerado porque se estima que volverá a entrenar en Estancia Chica entre jueves o viernes.



Con estos futbolistas a la par, Martini y Messera tendrán la posibilidad de volver a poner sus 11 titulares de gala para enfrentar a Estudiantes. Pero es cierto, los futbolistas llegarán a este duelo sin minutos en la espalda, aunque siempre se dice que para los clásicos no importan los momentos y que son partidos aparte. Se deberá trabajar mucho en la motivación en lo que será el primer enfrentamiento de la historia en el nuevo estadio del Pincha.

Arsenal sumó puntos importantes para el promedio



Arsenal consiguió su primer triunfo en la Copa de la Liga Profesional tras derrotar por 3-2 a Godoy Cruz, que volvió a ser local en el estadio Feliciano Gambarte de Mendoza luego de más de 15 años. Jesús Soraire, Lucas Albertengo y Bruno Sepúlveda marcaron para los de Sergio Rondina, mientras que Ezequiel Bullaude y Tomás Badaloni descontaron para el local.



La alegría del Tomba por volver a su estadio luego de más de 15 años utilizando el estadio Malvinas Argentinas no pudo ser completa por la efectividad del elenco de Sarandí. Lograron su primera victoria en el torneo luego de seis derrotas y dos empates y confirmaron la levantada luego de la igualdad de la semana pasada contra River Plate (0-0), aunque los cinco puntos todavía no le permitieron salir del último puesto de la tabla del grupo A.