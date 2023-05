Como olvidar aquellos equipos del ‘95 y ‘96

Por Daniel “Profe” Córdoba

A veces siento que al final no alcanzó nada. Ni la insuperable preparación física revolucionaria estando en el Nacional B (sin ni un lesionado a lo largo del campeonato de 1995). Y también siento que no se terminó de valorar del todo que me jugara mi trabajo convenciendo a confundidos entrenadores de la época en la década del ’90.

El equipo debía pararse con un dibujo táctico 4-3-1-2 y pasar por momentos al 3-4-1-2 que fue arrollador.

Mucho más lo veo en tiempo cuando recuerdo que habíamos agarrado el equipo ya como entrenador de Primera con 0,40 de promedio en la tabla del descenso; y en 2 meses, ganando el 95 % de los puntos, se llegó al 1 de promedio con triunfos notables en verdaderas batallas.

Solo el simpatizante agradecido y noble lo recuerda. Como olvidar....

Le escribí al Chiqui Bossio agradeciéndole por la alegría que nos dio con aquel cabezazo imparable, del cual ayer se cumplieron 27 años en la cancha de Racing.

Mi hijo Simón no había nacido. Juan era un bebote. Sofía crecía a la par de Dani. Qué alegría me dio aquel empate que se disfrutó como un triunfo. Nunca volverá a haber tanta gente alentando a Estudiantes en la cancha de Racing como aquel 12 de mayo del ’96. 25.000 almas para vernos llegar y mantenernos en la punta del torneo Clausura ’96, que por algunos de nosotros y la AFA no pudimos ganar. Se dijeron mil estupideces. Se me traicionó. Se me vapuleó. Y me harté de tanta suciedad contra mí y me fui.

En 25 años, nunca más... Como si nunca hubiese pasado por el Pincha muchas veces me sentí. Ni a tomar un café me invitaron. Pero ¡cómo olvidar a los equipos del ’95 y ’96…!