¿En Barcelona ponen los “Fideos”?

Desde España es cada vez más fuerte el rumor de que Barcelona está poniendo los ojos en Ángel Di María para que el campeón del mundo llegue en libertad de acción después de junio. Esto se debe a que el Fideo terminará su vínculo con la Juventus el 30 de junio; y desde la Vecchia Signora ofertaron para que continúe, pero el jugador no respondió. En ese contexto, el Blaugrana aprovechó y volvió a la carga.

A pesar de esto, todo parece indicar que no será nada sencillo, porque los de Turín no ven con malos ojos la continuidad del futbolista de 35 años y, en las últimas semanas, tuvieron charlas para renovar por un año más. Pero la respuesta todavía no llegó. Teniendo en cuenta la edad y los dichos del jugador sobre el deseo de retirarse en Rosario Central, tanto en el Blanquinegro como en Cataluña la idea es firmar un vínculo mínimo.

Ya en junio del año pasado, cuando el rosarino se fue del Paris Saint-Germain a la Juve; antes tuvo sondeos del Barça y por momentos estuvo cerca, pero finalmente primó la opción de Italia ante algunos problemas económicos de los españoles. Además, esta noticia de la posible llegada de Di María también ilusiona a los hinchas catalanes de juntar al argentino con Lionel Messi, en medio de la espera de la decisión final del mejor jugador del mundo respecto a su futuro.

Vale recordar que Fideo ya tuvo un paso por España, justamente en la vereda de enfrente, porque supo vestir la camiseta del Real Madrid entre 2010 y 2014, donde tuvo un paso muy bueno debido a que consiguió una Liga, dos Copa del Rey, una Supercopa Española, una Champions y una Supercopa de Europa. Sin embargo, este ciclo en la Casa Blanca no impediría cruzar de vereda, y menos si se termina concretando la vuelta de su amigo Messi.

De esta manera, serán semanas claves para ver qué sucederá con el jugador argentino que busca seguir en la élite mundial; pero ya ilusiona a varios la posibilidad de que vuelva a jugar con Lio a nivel clubes, como sucedió en la temporada 2021/2022 en el PSG.