Con la llegada del Huevo, Quilmes va por la recuperación

Quilmes, uno de los grandes equipos del ascenso argentino, que es histórico para la Primera del fútbol nuestro de todos los días, afrontará este sábado por la tarde un duro encuentro por el campeonato anual de la Primera Nacional, en el comienzo de la fecha número 23 del certamen.

El Cervecero, con el estreno de Sergio Rondina como director técnico, se medirá ante Chacarita Juniors, en un duelo importante, que se dará hoy desde las 14:10 en San Martín, con transmisión de TyC Sports.

Los del Huevo suman 31 puntos en la Zona A, al tiempo que el Funebrero cuenta con una unidad menos, ambos en puestos de Reducido, por lo que el choque será más que determinante, debido a que son competidores por las plazas al octogonal.

Pasando a otros duelos, previamente, a las 12, el Deportivo Morón jugará con Chaco For Ever, también con pantalla de cable, en un duelo de equipos que no pasan un buen momento en la Zona B.

Colón, el grande de la categoría, jugará el interzonal con Patronato de Paraná mañana a las 16.